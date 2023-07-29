Волынского "авторитета" поймали на схеме хищения земель у Буковеля: как она работала (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция разоблачила преступную группу во главе с криминальным авторитетом, которая подделывала документы для завладения землей возле горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области.

Как говорится в сообщениях Нацполиции и Офиса генерального прокурора, организатором оказался неоднократно судимый волынянин, оказавший определенное преступное влияние в регионе.

Чтобы присвоить земельные участки лесного фонда в непосредственной близости к Полянице и популярному туристическому комплексу, он привлек сообщников - землеустроителя, государственного кадастрового регистратора и госрегистратора центра предоставления административных услуг.

Установлено, что фигуранты использовали поддельные акты о праве собственности на земельные участки образца 2001-2002 годов, в которые вносили ложные сведения о владельцах земли и их целевом назначении.

При этом земли, фактически расположенные на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства Ивано-Франковской области, никогда не выводились из государственной собственности.

На основании пакета поддельных документов сообщники разработали техническую документацию, а затем внесли сведения о регистрации права собственности на участки за участниками преступления. Таким образом, в результате их противоправных действий земли выбывали из государственной собственности, а соответственно, согласно проведенной экспертизе, государству было нанесено 7 миллионов гривен ущерба.

Для сбора доказательств причастности фигурантов к правонарушению на территории Ивано-Франковской и Волынской областей проведено 10 обысков по местам жительства и в автомобилях подельников, а также по адресам юридических лиц. Изъяты документы, необходимые для проведения экспертиз, а также материальные носители, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Четверым участникам группы сообщили о подозрении по части 1 статьи 28, части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное организованной группой), частями 3 и 4 статьи 358 (подделка документов и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП

Выявили же схему следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Нацполиции. Процессуальное управление в деле осуществляет ОГП.

Отмечается, что правоохранители продолжают документирование других фактов незаконного присвоения особо ценных земель лесного фонда. Продолжается расследование, в ходе которого будет устанавливаться полный круг причастных лиц. Также возможна дополнительная квалификация действий подозреваемых.