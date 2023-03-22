Задержан корректировщик российского ракетного удара по школе в Краматорске

Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что именно по наводке задержанного злоумышленника оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года.

Кроме того, он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области.

"Его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского разведывательного задания.

"По данным следствия, приспешником захватчиков оказался работник завода в Краматорске. В начале марта этого года российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. Собранную развединформацию он посылал "связному" агенту", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных агрессору.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.