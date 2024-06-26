Что такое стейкинг для альткоинов и реально ли на этом инструменте заработать деньги - оценки экспертов

Среди криптоинвесторов популярным инструментом считается стейкинг – это своего рода криптовалютные депозиты, когда человек хранит средства на криптобирже и получает определенный процент вознаграждения. Если инвесторы решили вложить часть криптопортфеля в стейкинг, следует выбрать для этого одну из известных и крупных бирж. Больше о рисках и преимуществах инвестирования в стэйкинг, читайте в статье "Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков".

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Чтобы найти предложение по стейкингу, необходимо на криптобирге зайти в отдельную вкладку под названием, например "Earn", "Банкинг", "Накопление". Именно здесь можно выбрать предложения для стейкинга альтоинов. Такие депозиты имеют:

Различный срок заморозки монет, когда можно досрочно снять деньги или нет.

Условия могут быть фиксированными. То есть фиксированный процент не изменится, несмотря на рост или падение крипторинка.

Процент может быть гибким. Тогда вознаграждение может расти в течение дня, условно, от 0,5 до 60%. Или снижаться. Изменение вознаграждения зависит от разных факторов, например, инфляции, кризиса, общей ситуации на рынке и т.д.

При этом для хранения денег в стейкинге криптоинвестор может выбрать функцию защиты основной суммы. Это дает гарантию возврата криптодепозита при резких колебаниях рынка виртуальных активов.

В то же время, следует помнить, что курс альткоинов может резко возрастать и падать, иногда такие колебания доходят до 10% и более в течение суток. Скорее всего, в такие моменты возникнет желание забрать монеты из стейкинга, чтобы срочно продать токены и уберечься от потерь. Но если альткоины заморожены на определенный срок, например на 3 месяца, тогда деньги не удастся забрать с депозита. Поэтому криптоинвесторам следует тщательно анализировать предложения стейкинга для альткоинов, чтобы после оформления сделки не нервничать из-за каких-то штормов на крипторынке.

Как лучше выбирать альткоины для стейкинга

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, при выборе альткоина для стейкинга криптоинвесторы пытаются соблюдать следующие правила:

Изучают историю монеты, ее творцов, все документы и отзывы.

Смотрят, кто находится в посевных инвестициях в монету.

Анализируют процент стейкинга, динамику цены и торговые обороты.

"Всегда помните, что есть риск потери капитала, поэтому распределяйте средства вдумчиво. Если вы торгуете монетой активно, видите ее поведение и сложилось понимание системы - можете разбить часть на стейкинг и часть на торговлю. Или, например, вы уверены в перспективах роста цены монеты – тогда покупайте и заводите ее на стейкинг для получения дохода в виде процента от депозита и роста цены во время торгов", – говорит Шевчишин.

Больше о рисках и преимуществах инвестирования в стэйкинг, читайте в статье "Стейкинг альтоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков".