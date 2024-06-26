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Что такое стейкинг для альткоинов и реально ли на этом инструменте заработать деньги - оценки экспертов
Среди криптоинвесторов популярным инструментом считается стейкинг – это своего рода криптовалютные депозиты, когда человек хранит средства на криптобирже и получает определенный процент вознаграждения. Если инвесторы решили вложить часть криптопортфеля в стейкинг, следует выбрать для этого одну из известных и крупных бирж. Больше о рисках и преимуществах инвестирования в стэйкинг, читайте в статье "Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков".
Чтобы найти предложение по стейкингу, необходимо на криптобирге зайти в отдельную вкладку под названием, например "Earn", "Банкинг", "Накопление". Именно здесь можно выбрать предложения для стейкинга альтоинов. Такие депозиты имеют:
- Различный срок заморозки монет, когда можно досрочно снять деньги или нет.
- Условия могут быть фиксированными. То есть фиксированный процент не изменится, несмотря на рост или падение крипторинка.
- Процент может быть гибким. Тогда вознаграждение может расти в течение дня, условно, от 0,5 до 60%. Или снижаться. Изменение вознаграждения зависит от разных факторов, например, инфляции, кризиса, общей ситуации на рынке и т.д.
При этом для хранения денег в стейкинге криптоинвестор может выбрать функцию защиты основной суммы. Это дает гарантию возврата криптодепозита при резких колебаниях рынка виртуальных активов.
В то же время, следует помнить, что курс альткоинов может резко возрастать и падать, иногда такие колебания доходят до 10% и более в течение суток. Скорее всего, в такие моменты возникнет желание забрать монеты из стейкинга, чтобы срочно продать токены и уберечься от потерь. Но если альткоины заморожены на определенный срок, например на 3 месяца, тогда деньги не удастся забрать с депозита. Поэтому криптоинвесторам следует тщательно анализировать предложения стейкинга для альткоинов, чтобы после оформления сделки не нервничать из-за каких-то штормов на крипторынке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как лучше выбирать альткоины для стейкинга
По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, при выборе альткоина для стейкинга криптоинвесторы пытаются соблюдать следующие правила:
- Изучают историю монеты, ее творцов, все документы и отзывы.
- Смотрят, кто находится в посевных инвестициях в монету.
- Анализируют процент стейкинга, динамику цены и торговые обороты.
"Всегда помните, что есть риск потери капитала, поэтому распределяйте средства вдумчиво. Если вы торгуете монетой активно, видите ее поведение и сложилось понимание системы - можете разбить часть на стейкинг и часть на торговлю. Или, например, вы уверены в перспективах роста цены монеты – тогда покупайте и заводите ее на стейкинг для получения дохода в виде процента от депозита и роста цены во время торгов", – говорит Шевчишин.
Больше о рисках и преимуществах инвестирования в стэйкинг, читайте в статье "Стейкинг альтоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков".