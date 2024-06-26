Що таке стейкінг для альткоїнів та чи реально на цьому інструменті заробити гроші - оцінки експертів

Серед криптоінвесторів популярним інструментов вважається стейкінг – це свого роду криптовалютні депозити, коли людина зберігає кошти на криптобіржі та отримує певний відсоток винагороди. Якщо інвестори вирішили вкласти частину криптопортфелю у стейкінг, варто обрати для цього одну з відомих та великих бірж. Більше про ризики та переваги інвестування в стейкінг, читайте у статті Delo.ua "Стейкінг альткоїнів. Як правильно заробляти на криптодепозитах та захистити гроші від ризиків".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Щоб знайти пропозицію по стейкінгу, необхідно на криптобірзі зайти в окрему вкладку під назвою, наприклад, "Earn", "Банкінг", «Накопичення». Саме тут можна обрати пропозиції для стейкінгу альткоїнів. Такі депозити мають:

Різний термін заморозки монет, коли можна достроково зняти кошти чи ні.

Умови можуть бути фіксованими. Тобто, фіксований відсоток не зміниться, незважаючи на зростання чи падіння крипторинку.

Відсоток може бути гнучким. Тоді винагорода може зростати протягом дня, умовно, від 0,5% до 60%. Або знижуватися. Зміна винагороди залежить від різних факторів, наприклад, інфляції, кризи, загальної ситуації на ринку та ін.

При цьому для зберігання грошей у стейкінгу криптоінвестор може обрати функцію захисту основної суми. Це дає гарантію повернення криптодепозиту під час різких коливань ринку віртуальних активів.

Водночас варто пам’ятати, що курс альткоїнів може різко зростати та падати, іноді такі коливання доходять до 10% та більше протягом доби. Скоріш за все, в такі моменти виникне бажання забрати монети зі стейкінгу, щоб терміново продати токени та вберегтися від втрат. Але якщо альткоїни заморожені на певний термін, наприклад, на 3 місяці, тоді гроші не вдасться забрати з депозиту. Тож криптоінвесторам варто ретельно аналізувати пропозиції стейкінгу для альткоїнів, щоб після оформлення угоди не нервувати через якісь шторми на крипторинку.

Як краще обирати альткоїни для стейкінгу

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, під час вибору альткоїну для стейкінгу криптоінвестори намагаються дотримуватися таких правил:

Вивчають історію монети, її творців, усі документи та відгуки.

Дивляться, хто перебуває у посівних інвестиціях в монету.

Аналізують відсоток стейкінгу, динаміку ціни та торговельні обороти.

"Завжди пам'ятайте, що є ризик втрати капіталу, тому розподіляйте кошти вдумливо. Якщо ви торгуєте монетою активно, бачите її поведінку та склалося розуміння системи – можете розбити частину на стейкінг і частину на торгівлю. Або, наприклад, ви впевнені в перспективах зростання ціни монети – тоді купуйте і заводьте її на стейкінг для отримання доходу вигляді відсотку від депозиту та від зростання ціни під час торгів", – говорить Шевчишин.

Більше про ризики та переваги інвестування в стейкінг, читайте у статті Delo.ua "Стейкінг альткоїнів. Як правильно заробляти на криптодепозитах та захистити гроші від ризиків".