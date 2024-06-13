Стейкінг альткоїнів. Як правильно заробляти на криптодепозитах та захистити гроші від ризиків

Криптоінвестори мають безліч інструментів для заробітку віртуальних монет, але різні варіанти мають певні умови: десь потрібні специфічні знання, десь треба підготувати велику суму коштів, десь існують великі ризики втратити гроші. Тож новачкам краще дивитися на зрозумілі можливості для інвестування. Одним з таких інструментів вважається стейкінг – це свого роду криптовалютні депозити, коли людина зберігає кошти на криптобіржі та отримує певний відсоток винагороди. Редакція Delo.ua вже писала про стейкінг стейблкоїнів , а тепер ми розкажемо про стейкінг альткоїнів.

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Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Що таке стейкінг

Як пояснює аналітик ЦБТ Максим Орищак в коментарі Delo.ua, cтейкінг – це блокування криптовалюти. Вона відбувається на спеціальній платформі або в криптогаманці. Функція стейкінгу – підтримка роботи блокчейну. Інвестори приймають участь у цьому процесі, щоб отримати винагороду за заморожування криптовалюти на певний період.

В чому різниця між Proof-of-Work та Proof-of-Stake

Стейкінг можна вважати заміною майнінгу, каже Орищак. Справа в тому, що під час майнінгу платіжні операції в блокчейні, наприклад, Bitcoin, обробляються і підтверджуються майнерами, точніше, їх спеціальними обчислювальними машинами. За це майнери одержують винагороду у вигляді "здобутих" монет. Такий алгоритм називають Proof-of-Work (POW).

"Щоб прискорити роботу блокчейна і зробити його дешевшим, було розроблено інший алгоритм – Proof-of-Stake (POS). Тут платіжні операції підтверджуються не майнерами, а валідаторами. Для цього інвестору потрібно заблокувати криптовалюту цього блокчейну та отримати статус валідатора", – пояснює експерт.

Далі система в автоматичному режимі може обрати валідатора, щоб перевірити та підтвердити операції. За це нараховується винагорода, як правило, новими токенами мережі. Але також можлива виплата частини комісій за транзакції.

Який поріг входу може бути для стейкінга

У кожного блокчейна свої правила для валідаторів, звертає увагу Орищак. Для прямої участі в стейкінгу їм необхідно розгорнути свій вузол мережі – так звані ноди.

"В даному випадку існує високий поріг входу, оскільки для цієї діяльності можуть знадобитися десятки тисяч доларів. Це багато, особливо коли формується диверсифікований портфель криптоінвестицій", – каже Орищак.

Тому криптоінвестори найчастіше використовують посередників. Цю роль на себе можуть взяти криптобіржі або стейкінг-пули.

"Мінімального порогу тут немає. Можна розпочати з будь-якої суми. Також інвестору не знадобиться додаткових технічних навичок. Стейкінг на майданчиках-посередниках нагадує відкриття банківського вкладу", – розповідає експерт.

Тож, щоб використовувати стейкінг для отримання доходу, криптоінвестор має зробити три речі:

обрати надійну організацію, вона візьме на себе роль валідатора;

визначити строк інвестицій;

обрати перспективну криптовалюту.

Де шукати та як правильно обирати стейкінг для альткоїнів

Якщо інвестори вирішили вкласти частину криптопортфелю у стейкінг, варто обрати для цього одну з відомих та великих бірж. На таких майданчиках існують окремі вкладки під назвою, наприклад, "Earn", «Банкінг», «Накопичення».

Саме тут можна обрати пропозиції для стейкінгу альткоїнів. Такі депозити мають:

Різний термін заморозки монет, коли можна достроково зняти кошти чи ні.

Умови можуть бути фіксованими. Тобто, фіксований відсоток не зміниться, незважаючи на зростання чи падіння крипторинку.

Відсоток може бути гнучким. Тоді винагорода може зростати протягом дня, умовно, від 0,5% до 60%. Або знижуватися. Зміна винагороди залежить від різних факторів, наприклад, інфляції, кризи, загальної ситуації на ринку та ін.

При цьому для зберігання грошей у стейкінгу криптоінвестор може обрати функцію захисту основної суми. Це дає гарантію повернення криптодепозиту під час різких коливань ринку віртуальних активів.

Різні проєкти пропонують різні умови для стейкінгу. Джерело: Delo.ua

Водночас варто пам’ятати, що курс альткоїнів може різко зростати та падати, іноді такі коливання доходять до 10% та більше протягом доби. Скоріш за все, в такі моменти виникне бажання забрати монети зі стейкінгу, щоб терміново продати токени та вберегтися від втрат. Але якщо альткоїни заморожені на певний термін, наприклад, на 3 місяці, тоді гроші не вдасться забрати з депозиту. Тож криптоінвесторам варто ретельно аналізувати пропозиції стейкінгу для альткоїнів, щоб після оформлення угоди не нервувати через якісь шторми на крипторинку.

Чому доходність монет у стейкінгу може бути різна

Чому ж на крипторинку праціює безліч пропозиції для стейкінгу: фіксовані, гнучкі, із захистом основною суми? Як пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, стейкінг залежить від:

початкової моделі мережі (монети);

її активності на ринку;

емісійного плану.

"Для кожної монети це індивідуально. Технічно умови можуть також змінюватися, виходячи з життєвого циклу монети. Наприклад, на початковій стадії були більш привабливі умови стейкінгу для залучення нових користувачів, а в міру розвитку системи – менш привабливі", – коментує Шевчишин.

Важливо розуміти, що стейкінг – це процедура, де користувачі отримують винагороду за невикористання монет. Тобто, завжди існують ризики зміни вартості монет на ринку, тож курс криптовалюти може різко впасти, при цьому перебуваючи у стейкінгу. І в цій ситуації інвестор не завжди може скористатися токенами, якщо депозит був обраний на конкретний термін його дії.

Який стейкінг краще – гнучкий чи фіксований

Максим Орищак вважає, що особливу увагу треба звертати на умови стейкінгу, щоб мінімізувати ризики від втрат криптоінвестицій. Зокрема, на те, в який саме депозит пропонується вкластися – гнучкий чи фіксований.

"Вид стейкінгу визначає можливості використання заблокованих монет. Якщо це фіксований варіант, коли термін блокування визначається на початку і не змінюється, а кошти постійно заблоковані, то з'являється можливість відразу зафіксувати величину підсумкової винагороди. Найчастіше вона вища". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Якщо ж використовується гнучкий стейкінг, тоді інвестор має можливість вносити та виводити кошти в будь-який момент. В такому випадку заздалегідь визначити прибутковість неможливо, акцентує Орищак.

"В результаті курсових коливань, інших ринкових факторів підсумковий результат може виявитися як вище фіксованого стейкінгу, так і значно нижче", – говорить експерт.

Як нараховується відсоток у стейкінгу

Дохід від стейкінгу виплачується щодня, каже Орищак. При цьому ставка річного процентного доходу може змінюватися через різні внутрішньомережеві події:

кількість створених блоків;

кількість валідаторів та їх поведінку;

інфляцію тощо.

"Також зміна ставки річного процентного доходу залежить від платформи-посередника, де визначається період блокування, частота реінвестицій, комісії тощо". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

При цьому Шевчишин пояснює, чому саме зростає чи падає винагорода інвесторів у стейкінгу:

Чим більше користувачів заморожують монети для стейкінгу і менше торгують та проводять із ними операції, тим менша винагорода.

Чим більше операцій і менше користувачів, які заморозили монети в стейкінг – тим більша винагорода, оскільки це питання технологічного виживання мережі.

Також часто відсоток винагороди може залежати від обсягу заморожених монет: чим він більший – тим вища винагорода.

"В кожному блокчейні свої умови стейкінгу", – наголошує Шевчишин.

Які ризики існують у стейкінгу в альткоїнах

За словами Шевчишина, стейкінг та ціна монети пов'язані один з одним, але не лінійно. Тобто, падіння курсу на біржі може призвести до різкого відтоку монет із стейкінгу, в результаті система намагатиметься компенсувати відтік зростанням винагороди.

"Але коливання ринку може бути вищим, ніж потенційний прибуток від стейкінгу", – каже експерт.

Також завжди існує ризик потрапити на шахраїв та шахрайські монети зі стейкінгом. Тоді людина може вкласти гроші на депозит, але не мати можливості отримати їх назад.

"Ідеальна ситуація, коли монета росте, тоді користувач заморожених монет отримує відсоток від стейкінгу. А коли термін депозиту на фініші, тоді можна продати токени із прибутком. Але правила гри на крипторинку можуть різко змінюватися, тож варто завжди бути готовим до форс-мажорів та краще прораховувати усі ризики перш, ніж обирати конкретну пропозицію для стейкінгу альткоїнів", – каже Андрій Шевчишин.

Як краще обирати альткоїни для стейкінгу

За словами Шевчишина, під час вибору альткоїну для стейкінгу криптоінвестори намагаються дотримуватися таких правил:

Вивчають історію монети, її творців, усі документи та відгуки.

Дивляться, хто перебуває у посівних інвестиціях в монету.

в монету. Аналізують відсоток стейкінгу, динаміку ціни та торговельні обороти.

