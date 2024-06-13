Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков

Криптоинвесторы имеют множество инструментов для заработка виртуальных монет, но разные варианты имеют определенные условия: где-то нужны специфические знания, где-то требуется подготовить большую сумму средств, где-то существуют большие риски потерять деньги. Так что новичкам лучше смотреть на понятные возможности для инвестирования. Одним из таких инструментов считается стейкинг – это своего рода криптовалютные депозиты, когда человек хранит деньги на криптобирже и получает определенный процент вознаграждения. Редакция Delo.ua уже писала о стейкинге стейблкоинов , а теперь мы расскажем о стейкинге альтокоинов.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Что такое стейкинг

Как объясняет аналитик ЦБТ Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, cтейкинг – это блокировка криптовалюты. Она происходит на специальной платформе или в криптокошельке. Функция стейкинга – поддержка работы блокчейна. Инвесторы принимают участие в этом процессе, чтобы получить вознаграждение за замораживание криптовалюты на определенный период.

В чем разница между Proof-of-Work и Proof-of-Stake

Стейкинг можно считать заменой майнинга, говорит Орыщак. Дело в том, что во время майнинга платежные операции в блокчейне, например Bitcoin, обрабатываются и подтверждаются майнерами, точнее, их специальными вычислительными машинами. За это майнеры получают вознаграждение в виде "добытых" монет. Такой алгоритм называют Proof-of-Work (POW).

"Чтобы ускорить работу блокчейна и сделать его дешевле, был разработан другой алгоритм – Proof-of-Stake (POS). Здесь платежные операции подтверждаются не майнерами, а валидаторами. Для этого инвестору нужно заблокировать криптовалюту этого блокчейна и получить статус валидатора", – объясняет эксперт.

Далее, система в автоматическом режиме может выбрать валидатора, чтобы проверить и подтвердить операции. За это начисляется вознаграждение, как правило, новыми токенами сети. Но возможна выплата части комиссий за транзакции.

Какой порог входа может быть для стейкинга

У каждого блокчейна свои правила для валидаторов, обращает внимание Орыщак. Для прямого участия в стейкинге им необходимо развернуть свой узел сети – так называемые ноды.

"В данном случае существует высокий порог входа, поскольку для этой деятельности могут потребоваться десятки тысяч долларов. Это много, особенно когда формируется диверсифицированный портфель криптоинвестиций", – говорит Орыщак.

Поэтому криптоинвесторы чаще всего используют посредников. Эту роль на себя могут принять криптобиржи или стейкинг-пулы.

"Минимального порога здесь нет. Можно начать с какой-либо суммы. Также инвестору не понадобится дополнительных технических навыков. Стейкинг на площадках-посредниках напоминает открытие банковского вклада", – рассказывает эксперт.

Чтобы использовать стейкинг для получения дохода, криптоинвестор должен сделать три вещи:

выбрать надежную организацию, она возьмет на себя роль валидатора;

определить срок инвестиций;

выбрать перспективную криптовалюту.

Где искать и как правильно выбирать стейкинг для альткоинов

Если инвесторы решили вложить часть криптопортфеля в стейкинг, следует выбрать для этого одну из известных и крупных бирж. На таких площадках существуют отдельные вкладки под названием, например "Earn", "Банкинг", "Накопление".

Именно здесь можно выбрать предложения для стейкинга альткоинов. Такие депозиты имеют:

Различный срок заморозки монет, когда можно досрочно снять деньги или нет.

Условия могут быть фиксированными. То есть фиксированный процент не изменится, несмотря на рост или падение крипторынка.

Процент может быть гибким. Тогда вознаграждение может расти в течение дня, условно, от 0,5 до 60%. Или снижаться. Изменение вознаграждения зависит от разных факторов, например, инфляции, кризиса, общей ситуации на рынке и т.д.

При этом для хранения денег в стейкинге криптоинвестор может выбрать функцию защиты основной суммы. Это дает гарантию возврата криптодепозита при резких колебаниях рынка виртуальных активов.

Разные монеты предлагают разные условия стейкинга. Источник: Delo.ua

В то же время, следует помнить, что курс альткоинов может резко возрастать и падать, иногда такие колебания доходят до 10% и более в течение суток. Скорее всего, в такие моменты возникнет желание забрать монеты из стейкинга, чтобы срочно продать токены и уберечься от потерь. Но если альткоины заморожены на определенный срок, например на 3 месяца, тогда деньги не удастся забрать с депозита. Поэтому криптоинвесторам следует тщательно анализировать предложения стейкинга для альткоинов, чтобы после оформления сделки не нервничать из-за каких-то штормов на крипторынке.

Почему доходность монет в стейкинге может быть разной

Почему же на крипторинке работает множество предложения для стейкинга: фиксированные, гибкие, с защитой основной суммы? Как объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, стейкинг зависит от:

начальной модели сети (монеты);

ее активности на рынке;

эмиссионного плана.

"Для каждой монеты это индивидуально. Технически условия могут также изменяться исходя из жизненного цикла монеты. Например, на начальной стадии были более привлекательные условия стейкинга для привлечения новых пользователей, а по мере развития системы – менее привлекательны", – комментирует Шевчишин.

Важно понимать, что стейкинг – это процедура, где пользователи получают вознаграждение за неиспользование монет. То есть всегда существуют риски изменения стоимости монет на рынке, поэтому курс криптовалюты может резко упасть, при этом находясь в стейкинге. И в этой ситуации инвестор не всегда может использовать токены, если депозит был выбран на конкретный срок его действия.

Какой стейкинг лучше – гибкий или фиксированный

Максим Орыщак считает, что особое внимание следует обращать на условия стейкинга, чтобы минимизировать риски от потерь криптоинвестиций. В частности, на то, в какой именно депозит предлагается вложиться – гибкий или фиксированный.

"Вид стейкинга определяет возможности использования заблокированных монет. Если это фиксированный вариант, когда срок блокировки определяется в начале и не меняется, а средства постоянно заблокированы, то появляется возможность сразу зафиксировать величину итогового вознаграждения. Чаще она выше". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Если же используется гибкий стейкинг, инвестор имеет возможность вносить и выводить средства в любой момент. В таком случае заранее определить прибыльность невозможно, подчеркивает Орыщак.

"В результате курсовых колебаний, других рыночных факторов итоговый результат может оказаться как выше фиксированного стейкинга, так и гораздо ниже", – говорит эксперт.

Как начисляется процент в стейкинге

Доход от стейкинга выплачивается каждый день, говорит Орыщак. При этом ставка годового процентного дохода может изменяться из-за различных внутрисетевых событий:

количество созданных блоков;

количество валидаторов и их поведение;

инфляцию и т.д.

Также изменение ставки годового процентного дохода зависит от платформы-посредника, где определяется период блокировки, частота реинвестиций, комиссии и т.д. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

При этом Шевчишин объясняет, почему именно растет или падает вознаграждение инвесторов в стейкинге:

Чем больше пользователей замораживают монеты для стейкинга и меньше торгуют и проводят с ними операции, тем меньше вознаграждение.

Чем больше операций и меньше пользователей, заморозивших монеты в стейкинг – тем больше вознаграждение, поскольку это вопрос технологической выживаемости сети.

Также часто процент вознаграждения может зависеть от объема замороженных монет: чем оно больше – тем выше вознаграждение.

"В каждом блокчейне свои условия стейкинга", – отмечает Шевчишин.

Какие риски существуют в стейкинге в альткоинах

По словам Шевчишина, стейкинг и цена монеты связаны друг с другом, но не линейно. То есть, падение курса на бирже может привести к резкому оттоку монет из стейкинга, в результате система будет пытаться компенсировать отток ростом вознаграждения.

"Но колебания рынка может быть выше, чем потенциальная прибыль от стейкинга", – говорит эксперт.

Также всегда существует риск попасть на мошенников и мошеннические монеты со стейкингом. Тогда человек может вложить деньги в депозит, но не иметь возможности получить их обратно.

"Идеальная ситуация, когда монета растет, тогда пользователь замороженных монет получает процент от стейкинга. А когда срок депозита на финише, тогда можно продать токены с прибылью. Но правила игры на крипторынке могут резко меняться, поэтому следует всегда быть готовым к форс-мажорам и лучше просчитывать все риски прежде, чем выбирать конкретное предложение для стейкинга альтокоинов", – говорит Андрей Шевчишин.

Как лучше выбирать альткоины для стейкинга

По словам Шевчишина, при выборе альткоина для стейкинга криптоинвесторы пытаются соблюдать следующие правила:

Изучают историю монеты, ее творцов, все документы и отзывы.

Смотрят, кто находится в посевных инвестициях в монету.

в монету. Анализируют процент стейкинга, динамику цены и торговые обороты.

