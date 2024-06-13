Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Криптовалюта
Дата публикации

Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков

Как инвестировать в стейкинг альткоинов | Источник: Delo.ua
Как инвестировать в стейкинг альткоинов. Источник: Delo.ua

Криптоинвесторы имеют множество инструментов для заработка виртуальных монет, но разные варианты имеют определенные условия: где-то нужны специфические знания, где-то требуется подготовить большую сумму средств, где-то существуют большие риски потерять деньги. Так что новичкам лучше смотреть на понятные возможности для инвестирования. Одним из таких инструментов считается стейкинг – это своего рода криптовалютные депозиты, когда человек хранит деньги на криптобирже и получает определенный процент вознаграждения. Редакция Delo.ua уже писала о стейкинге стейблкоинов, а теперь мы расскажем о стейкинге альтокоинов.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронировать участие

Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Что такое стейкинг

Как объясняет аналитик ЦБТ Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, cтейкинг – это блокировка криптовалюты. Она происходит на специальной платформе или в криптокошельке. Функция стейкинга – поддержка работы блокчейна. Инвесторы принимают участие в этом процессе, чтобы получить вознаграждение за замораживание криптовалюты на определенный период.

В чем разница между Proof-of-Work и Proof-of-Stake

Стейкинг можно считать заменой майнинга, говорит Орыщак. Дело в том, что во время майнинга платежные операции в блокчейне, например Bitcoin, обрабатываются и подтверждаются майнерами, точнее, их специальными вычислительными машинами. За это майнеры получают вознаграждение в виде "добытых" монет. Такой алгоритм называют Proof-of-Work (POW).

"Чтобы ускорить работу блокчейна и сделать его дешевле, был разработан другой алгоритм – Proof-of-Stake (POS). Здесь платежные операции подтверждаются не майнерами, а валидаторами. Для этого инвестору нужно заблокировать криптовалюту этого блокчейна и получить статус валидатора", – объясняет эксперт.

Далее, система в автоматическом режиме может выбрать валидатора, чтобы проверить и подтвердить операции. За это начисляется вознаграждение, как правило, новыми токенами сети. Но возможна выплата части комиссий за транзакции.

Какой порог входа может быть для стейкинга

У каждого блокчейна свои правила для валидаторов, обращает внимание Орыщак. Для прямого участия в стейкинге им необходимо развернуть свой узел сети – так называемые ноды.

"В данном случае существует высокий порог входа, поскольку для этой деятельности могут потребоваться десятки тысяч долларов. Это много, особенно когда формируется диверсифицированный портфель криптоинвестиций", – говорит Орыщак.

Поэтому криптоинвесторы чаще всего используют посредников. Эту роль на себя могут принять криптобиржи или стейкинг-пулы.

"Минимального порога здесь нет. Можно начать с какой-либо суммы. Также инвестору не понадобится дополнительных технических навыков. Стейкинг на площадках-посредниках напоминает открытие банковского вклада", – рассказывает эксперт.

Чтобы использовать стейкинг для получения дохода, криптоинвестор должен сделать три вещи:

  • выбрать надежную организацию, она возьмет на себя роль валидатора;
  • определить срок инвестиций;
  • выбрать перспективную криптовалюту.

Где искать и как правильно выбирать стейкинг для альткоинов

Если инвесторы решили вложить часть криптопортфеля в стейкинг, следует выбрать для этого одну из известных и крупных бирж. На таких площадках существуют отдельные вкладки под названием, например "Earn", "Банкинг", "Накопление".

Именно здесь можно выбрать предложения для стейкинга альткоинов. Такие депозиты имеют:

  • Различный срок заморозки монет, когда можно досрочно снять деньги или нет.
  • Условия могут быть фиксированными. То есть фиксированный процент не изменится, несмотря на рост или падение крипторынка.
  • Процент может быть гибким. Тогда вознаграждение может расти в течение дня, условно, от 0,5 до 60%. Или снижаться. Изменение вознаграждения зависит от разных факторов, например, инфляции, кризиса, общей ситуации на рынке и т.д.

При этом для хранения денег в стейкинге криптоинвестор может выбрать функцию защиты основной суммы. Это дает гарантию возврата криптодепозита при резких колебаниях рынка виртуальных активов.

Фото 2 — Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков
Разные монеты предлагают разные условия стейкинга. Источник: Delo.ua

В то же время, следует помнить, что курс альткоинов может резко возрастать и падать, иногда такие колебания доходят до 10% и более в течение суток. Скорее всего, в такие моменты возникнет желание забрать монеты из стейкинга, чтобы срочно продать токены и уберечься от потерь. Но если альткоины заморожены на определенный срок, например на 3 месяца, тогда деньги не удастся забрать с депозита. Поэтому криптоинвесторам следует тщательно анализировать предложения стейкинга для альткоинов, чтобы после оформления сделки не нервничать из-за каких-то штормов на крипторынке.

Почему доходность монет в стейкинге может быть разной

Почему же на крипторинке работает множество предложения для стейкинга: фиксированные, гибкие, с защитой основной суммы? Как объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, стейкинг зависит от:

  • начальной модели сети (монеты);
  • ее активности на рынке;
  • эмиссионного плана.

"Для каждой монеты это индивидуально. Технически условия могут также изменяться исходя из жизненного цикла монеты. Например, на начальной стадии были более привлекательные условия стейкинга для привлечения новых пользователей, а по мере развития системы – менее привлекательны", – комментирует Шевчишин.

Важно понимать, что стейкинг – это процедура, где пользователи получают вознаграждение за неиспользование монет. То есть всегда существуют риски изменения стоимости монет на рынке, поэтому курс криптовалюты может резко упасть, при этом находясь в стейкинге. И в этой ситуации инвестор не всегда может использовать токены, если депозит был выбран на конкретный срок его действия.

Какой стейкинг лучше – гибкий или фиксированный

Максим Орыщак считает, что особое внимание следует обращать на условия стейкинга, чтобы минимизировать риски от потерь криптоинвестиций. В частности, на то, в какой именно депозит предлагается вложиться – гибкий или фиксированный.

"Вид стейкинга определяет возможности использования заблокированных монет. Если это фиксированный вариант, когда срок блокировки определяется в начале и не меняется, а средства постоянно заблокированы, то появляется возможность сразу зафиксировать величину итогового вознаграждения. Чаще она выше".

Максим Орыщак
Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Если же используется гибкий стейкинг, инвестор имеет возможность вносить и выводить средства в любой момент. В таком случае заранее определить прибыльность невозможно, подчеркивает Орыщак.

"В результате курсовых колебаний, других рыночных факторов итоговый результат может оказаться как выше фиксированного стейкинга, так и гораздо ниже", – говорит эксперт.

Как начисляется процент в стейкинге

Доход от стейкинга выплачивается каждый день, говорит Орыщак. При этом ставка годового процентного дохода может изменяться из-за различных внутрисетевых событий:

  • количество созданных блоков;
  • количество валидаторов и их поведение;
  • инфляцию и т.д.

Также изменение ставки годового процентного дохода зависит от платформы-посредника, где определяется период блокировки, частота реинвестиций, комиссии и т.д.

Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин финансовый аналитик

При этом Шевчишин объясняет, почему именно растет или падает вознаграждение инвесторов в стейкинге:

  • Чем больше пользователей замораживают монеты для стейкинга и меньше торгуют и проводят с ними операции, тем меньше вознаграждение.
  • Чем больше операций и меньше пользователей, заморозивших монеты в стейкинг – тем больше вознаграждение, поскольку это вопрос технологической выживаемости сети.

Также часто процент вознаграждения может зависеть от объема замороженных монет: чем оно больше – тем выше вознаграждение.

"В каждом блокчейне свои условия стейкинга", – отмечает Шевчишин.

Какие риски существуют в стейкинге в альткоинах

По словам Шевчишина, стейкинг и цена монеты связаны друг с другом, но не линейно. То есть, падение курса на бирже может привести к резкому оттоку монет из стейкинга, в результате система будет пытаться компенсировать отток ростом вознаграждения.

"Но колебания рынка может быть выше, чем потенциальная прибыль от стейкинга", – говорит эксперт.

Также всегда существует риск попасть на мошенников и мошеннические монеты со стейкингом. Тогда человек может вложить деньги в депозит, но не иметь возможности получить их обратно.

"Идеальная ситуация, когда монета растет, тогда пользователь замороженных монет получает процент от стейкинга. А когда срок депозита на финише, тогда можно продать токены с прибылью. Но правила игры на крипторынке могут резко меняться, поэтому следует всегда быть готовым к форс-мажорам и лучше просчитывать все риски прежде, чем выбирать конкретное предложение для стейкинга альтокоинов", – говорит Андрей Шевчишин.

Как лучше выбирать альткоины для стейкинга

По словам Шевчишина, при выборе альткоина для стейкинга криптоинвесторы пытаются соблюдать следующие правила:

  • Изучают историю монеты, ее творцов, все документы и отзывы.
  • Смотрят, кто находится в посевных инвестициях в монету.
  • Анализируют процент стейкинга, динамику цены и торговые обороты.

"Всегда помните, что есть риск потери капитала, поэтому распределяйте средства вдумчиво. Если вы торгуете монетой активно, видите ее поведение и сложилось понимание системы - можете разбить часть на стейкинг и часть на торговлю. Или, например, вы уверены в перспективах роста цены монеты – тогда покупайте и заводите ее на стейкинг для получения дохода в виде процента от депозита и роста цены во время торгов", – говорит Шевчишин.