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Стейкинг альткоинов. Как правильно зарабатывать на криптодепозитах и защитить деньги от рисков
Криптоинвесторы имеют множество инструментов для заработка виртуальных монет, но разные варианты имеют определенные условия: где-то нужны специфические знания, где-то требуется подготовить большую сумму средств, где-то существуют большие риски потерять деньги. Так что новичкам лучше смотреть на понятные возможности для инвестирования. Одним из таких инструментов считается стейкинг – это своего рода криптовалютные депозиты, когда человек хранит деньги на криптобирже и получает определенный процент вознаграждения. Редакция Delo.ua уже писала о стейкинге стейблкоинов, а теперь мы расскажем о стейкинге альтокоинов.
Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.
- Что такое стейкинг
- Где искать и как правильно выбирать стейкинг для альткоинов
- Почему доходность монет в стейкинге может быть разной
- Какой стейкинг лучше – гибкий или фиксированный
- Как начисляется процент в стейкинге
- Какие риски существуют в стейкинге в альткоинах
- Как лучше выбирать альткоины для стейкинга
Что такое стейкинг
Как объясняет аналитик ЦБТ Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, cтейкинг – это блокировка криптовалюты. Она происходит на специальной платформе или в криптокошельке. Функция стейкинга – поддержка работы блокчейна. Инвесторы принимают участие в этом процессе, чтобы получить вознаграждение за замораживание криптовалюты на определенный период.
В чем разница между Proof-of-Work и Proof-of-Stake
Стейкинг можно считать заменой майнинга, говорит Орыщак. Дело в том, что во время майнинга платежные операции в блокчейне, например Bitcoin, обрабатываются и подтверждаются майнерами, точнее, их специальными вычислительными машинами. За это майнеры получают вознаграждение в виде "добытых" монет. Такой алгоритм называют Proof-of-Work (POW).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Чтобы ускорить работу блокчейна и сделать его дешевле, был разработан другой алгоритм – Proof-of-Stake (POS). Здесь платежные операции подтверждаются не майнерами, а валидаторами. Для этого инвестору нужно заблокировать криптовалюту этого блокчейна и получить статус валидатора", – объясняет эксперт.
Далее, система в автоматическом режиме может выбрать валидатора, чтобы проверить и подтвердить операции. За это начисляется вознаграждение, как правило, новыми токенами сети. Но возможна выплата части комиссий за транзакции.
Какой порог входа может быть для стейкинга
У каждого блокчейна свои правила для валидаторов, обращает внимание Орыщак. Для прямого участия в стейкинге им необходимо развернуть свой узел сети – так называемые ноды.
"В данном случае существует высокий порог входа, поскольку для этой деятельности могут потребоваться десятки тысяч долларов. Это много, особенно когда формируется диверсифицированный портфель криптоинвестиций", – говорит Орыщак.
Поэтому криптоинвесторы чаще всего используют посредников. Эту роль на себя могут принять криптобиржи или стейкинг-пулы.
"Минимального порога здесь нет. Можно начать с какой-либо суммы. Также инвестору не понадобится дополнительных технических навыков. Стейкинг на площадках-посредниках напоминает открытие банковского вклада", – рассказывает эксперт.
Чтобы использовать стейкинг для получения дохода, криптоинвестор должен сделать три вещи:
- выбрать надежную организацию, она возьмет на себя роль валидатора;
- определить срок инвестиций;
- выбрать перспективную криптовалюту.
Где искать и как правильно выбирать стейкинг для альткоинов
Если инвесторы решили вложить часть криптопортфеля в стейкинг, следует выбрать для этого одну из известных и крупных бирж. На таких площадках существуют отдельные вкладки под названием, например "Earn", "Банкинг", "Накопление".
Именно здесь можно выбрать предложения для стейкинга альткоинов. Такие депозиты имеют:
- Различный срок заморозки монет, когда можно досрочно снять деньги или нет.
- Условия могут быть фиксированными. То есть фиксированный процент не изменится, несмотря на рост или падение крипторынка.
- Процент может быть гибким. Тогда вознаграждение может расти в течение дня, условно, от 0,5 до 60%. Или снижаться. Изменение вознаграждения зависит от разных факторов, например, инфляции, кризиса, общей ситуации на рынке и т.д.
При этом для хранения денег в стейкинге криптоинвестор может выбрать функцию защиты основной суммы. Это дает гарантию возврата криптодепозита при резких колебаниях рынка виртуальных активов.
В то же время, следует помнить, что курс альткоинов может резко возрастать и падать, иногда такие колебания доходят до 10% и более в течение суток. Скорее всего, в такие моменты возникнет желание забрать монеты из стейкинга, чтобы срочно продать токены и уберечься от потерь. Но если альткоины заморожены на определенный срок, например на 3 месяца, тогда деньги не удастся забрать с депозита. Поэтому криптоинвесторам следует тщательно анализировать предложения стейкинга для альткоинов, чтобы после оформления сделки не нервничать из-за каких-то штормов на крипторынке.
Почему доходность монет в стейкинге может быть разной
Почему же на крипторинке работает множество предложения для стейкинга: фиксированные, гибкие, с защитой основной суммы? Как объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, стейкинг зависит от:
- начальной модели сети (монеты);
- ее активности на рынке;
- эмиссионного плана.
"Для каждой монеты это индивидуально. Технически условия могут также изменяться исходя из жизненного цикла монеты. Например, на начальной стадии были более привлекательные условия стейкинга для привлечения новых пользователей, а по мере развития системы – менее привлекательны", – комментирует Шевчишин.
Важно понимать, что стейкинг – это процедура, где пользователи получают вознаграждение за неиспользование монет. То есть всегда существуют риски изменения стоимости монет на рынке, поэтому курс криптовалюты может резко упасть, при этом находясь в стейкинге. И в этой ситуации инвестор не всегда может использовать токены, если депозит был выбран на конкретный срок его действия.
Какой стейкинг лучше – гибкий или фиксированный
Максим Орыщак считает, что особое внимание следует обращать на условия стейкинга, чтобы минимизировать риски от потерь криптоинвестиций. В частности, на то, в какой именно депозит предлагается вложиться – гибкий или фиксированный.
Если же используется гибкий стейкинг, инвестор имеет возможность вносить и выводить средства в любой момент. В таком случае заранее определить прибыльность невозможно, подчеркивает Орыщак.
"В результате курсовых колебаний, других рыночных факторов итоговый результат может оказаться как выше фиксированного стейкинга, так и гораздо ниже", – говорит эксперт.
Как начисляется процент в стейкинге
Доход от стейкинга выплачивается каждый день, говорит Орыщак. При этом ставка годового процентного дохода может изменяться из-за различных внутрисетевых событий:
- количество созданных блоков;
- количество валидаторов и их поведение;
- инфляцию и т.д.
При этом Шевчишин объясняет, почему именно растет или падает вознаграждение инвесторов в стейкинге:
- Чем больше пользователей замораживают монеты для стейкинга и меньше торгуют и проводят с ними операции, тем меньше вознаграждение.
- Чем больше операций и меньше пользователей, заморозивших монеты в стейкинг – тем больше вознаграждение, поскольку это вопрос технологической выживаемости сети.
Также часто процент вознаграждения может зависеть от объема замороженных монет: чем оно больше – тем выше вознаграждение.
"В каждом блокчейне свои условия стейкинга", – отмечает Шевчишин.
Какие риски существуют в стейкинге в альткоинах
По словам Шевчишина, стейкинг и цена монеты связаны друг с другом, но не линейно. То есть, падение курса на бирже может привести к резкому оттоку монет из стейкинга, в результате система будет пытаться компенсировать отток ростом вознаграждения.
"Но колебания рынка может быть выше, чем потенциальная прибыль от стейкинга", – говорит эксперт.
Также всегда существует риск попасть на мошенников и мошеннические монеты со стейкингом. Тогда человек может вложить деньги в депозит, но не иметь возможности получить их обратно.
"Идеальная ситуация, когда монета растет, тогда пользователь замороженных монет получает процент от стейкинга. А когда срок депозита на финише, тогда можно продать токены с прибылью. Но правила игры на крипторынке могут резко меняться, поэтому следует всегда быть готовым к форс-мажорам и лучше просчитывать все риски прежде, чем выбирать конкретное предложение для стейкинга альтокоинов", – говорит Андрей Шевчишин.
Как лучше выбирать альткоины для стейкинга
По словам Шевчишина, при выборе альткоина для стейкинга криптоинвесторы пытаются соблюдать следующие правила:
- Изучают историю монеты, ее творцов, все документы и отзывы.
- Смотрят, кто находится в посевных инвестициях в монету.
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Анализируют процент стейкинга, динамику цены и торговые обороты.
"Всегда помните, что есть риск потери капитала, поэтому распределяйте средства вдумчиво. Если вы торгуете монетой активно, видите ее поведение и сложилось понимание системы - можете разбить часть на стейкинг и часть на торговлю. Или, например, вы уверены в перспективах роста цены монеты – тогда покупайте и заводите ее на стейкинг для получения дохода в виде процента от депозита и роста цены во время торгов", – говорит Шевчишин.