Как весной меняются тренды на крипторынке – прогнозы экспертов

Накануне халвинга рынок криптовалют находится в перегретом состоянии, поэтому курс "монет" может как расти, так и падать. Между тем, общая картина по альткоинам выглядит положительно, поэтому токены могут расти и дальше, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Больше о будущем альткоинов, читайте в статье Delo.ua "Внимание на альтокины. Какие "монеты" могут существенно возрасти весной".

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Шевчишин советует рассматривать для инвестиций криптовалюты высокой капитализации, потому что они меньше других подтверждены рискам ценовых манипуляций.

"А вот небольшие или малые криптовалюты хоть и могут показать рост х100, но при небольшом объеме рискуют очень быстро упасть в цене, если начинается распродажа", - говорит эксперт.

Согласна с этим и основатель компании SpiceProp Наталья Бойко: "С одной стороны, у альткоинов есть запас для роста. А с другой, если рынок будет корректироваться во втором квартале, они упадут меньше других "монетов".

В то же время финансовый советник Михаил Пацан отмечает, что криптоинвесторам следует обратить внимание на основные тренды на крипторынке-2024:

Масштабирование блокчейна Ethereum (L2) благодаря ролапам.

RWA – real world assets токенизация.

Децентрализованный искусственный интеллект.

"Эти тренды могут быть интересны в рамках криптоинвестиций", – считает Пацан.

Ripple может расти после решения проблем в США

У этого токена есть большие перспективы для роста, уверена Бойко. По данным Coinmarketcap, в начале апреля XRP занимал 6-е место в топе криптовалют по капитализации. За год монета выросла на 20% и торгуется на уровне $0,61.

"В ближайшее время может дойти до финала судебные разбирательства между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Ripple по нарушению проектом раздела 5 Закона о ценных бумагах. Речь идет о продаже незарегистрированных ценных бумаг институциональным инвесторам. В этом случае Ripple грозит штраф. По некоторым источниками, речь идет о $2 млрд.", – говорит Наталья Бойко.

Если команда Ripple заплатит штраф, это снимет административное давление и поможет XRP наверстать курсовое отставание: "Ориентиром может быть диапазон $1-1,20 - это рост на 80%", - говорит Бойко.

Больше о будущем альтокинов, читайте в статье Delo.ua "Внимание на альтоины. Какие "монеты" могут существенно вырасти весной".