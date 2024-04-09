Як навесні змінюються тренди на крипторинку - прогнози експертів

Напередодні халвінгу ринок криптовалют знаходиться в перегрітому стані, тож курс "монет" може як зростати, так ї падати. Між тим, загальна картина по альткоїнам виглядає позитивно, тому токени можуть зростати й надалі, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Більше про майбутнє альткоїнів, читайте у статті Delo.ua “Увага на альткоїни. Які "монети" можуть суттєво зрости навесні”.

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Загалом Шевчишин радить розглядати для інвестицій криптовалюти високої капіталізації, бо вони менше за інші підтверджені ризику цінових маніпуляцій.

"А ось невеликі або малі криптовалюти хоч й можуть показати зростання х100, але при невеликому об’ємі ризикують дуже швидко впасти в ціні, якщо розпочинається розпродаж", - каже експерт.

Згодна з цим й засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко: "З одного боку, в альткоїнів є запас для зростання. А з іншого, якщо ринок коригуватиметься у другому кварталі, вони впадуть менше за інші "монети".

В той же час фінансовий радник Михайло Пацан зазначає, що криптоінвесторам варто звернути увагу на основні тренди на крипторинку-2024:

Масштабування блокчейну Ethereum (L2) завдяки ролапам.

RWA - real world assets токенізація.

Децентралізований штучний інтелект.

"Ці тренди можуть бути цікаві в рамках криптоінвестицій", - вважає Пацан.

Ripple може зростати після вирішення проблем у США

Цей токен має великі перспективи для зростання, впевнена Бойко. За даними Coinmarketcap, на початку квітня XRP займав 6 місце у топі криптовалют за капіталізацією. За рік "монета" зросла на 20% та торгується на рівні $0,61.

"Найближчим часом може дійти до фіналу судові розбірки між Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) та Ripple щодо порушення проєктом розділу 5 Закону про цінні папери. Йдеться про продаж незареєстрованих цінних паперів інституційним інвесторам. В цьому випадку Ripple загрожує штраф. За деякими джерелами, мова йде про $2 млрд.", - говорить Наталія Бойко.

Якщо команда Ripple заплатить штраф, це зніме адміністративний тиск та має допомогти XRP надолужити курсове відставання: "Орієнтиром може бути діапазон $1-1,20 - це зростання на 80%", - говорить Бойко.

Більше про майбутнє альткоїнів, читайте у статті Delo.ua "Увага на альткоїни. Які "монети" можуть суттєво зрости навесні".