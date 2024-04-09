Какие риски могут возникнуть на рынке криптовалют – оговорки экспертов

В втором квартале-2024 могут возникнуть такие проблемы на рынке виртуальных активов, как неопределенность с регуляцией криптоактивов, уменьшение спроса на криптовалюты, жесткая политика со стороны мировых регуляторов. Поэтому финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует осторожно инвестировать в криптовалюту, чтобы не потерять деньги из-за возможных изменений инвестнастроений на крипторынке. Больше о ситуации с курсом альткоинов, читайте в статье Delo.ua "Внимание на альтокины. Какие "монеты" могут существенно возрасти весной".

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Почему же указанные риски могут сработать как форс-мажоры для рынка криптовалют? Ответ следующий:

1.Если говорить о неопределенности с регуляцией криптоактивов, нужно понимать, что в Украине до сих пор этот рынок не легализован несмотря на то, что страна занимает ведущее место в мире по использованию крипты.

2. Рынок криптовалют в мире до сих пор не получил массового признания. Эта ситуация усложняет использование данного инструмента рядовым пользователем. Как результат, наблюдается уменьшение спроса на криптоактивы.

3. Общие тенденции на финансовых рынках и доступность капитала для криптоопераций могут изменяться.

"Затягивание жесткой политики Центробанков может уменьшить приток на крипторынок и сформировать его коррекцию. Этот сценарий реален и в случае общей коррекции рынка акций, поскольку отсюда средства частично идут на покупку криптовалюты. Поэтому снижение стоимости заведения может привести к закрытию позиций и оттоку по криптовалам". – говорит Андрей Шевчишин.

Почему стоит обратить внимание на Optimism, Arbitrum и NEAR

При этом в 2024 году рынок криптовалюты существенно растет, поэтому есть смысл присмотреться к возможности вложить деньги в перспективные альткоины. В частности, финансовый советник Михаил Пацан считает, что во втором квартале-2024 могут быть интересны Optimism, Arbitrum, NEAR, поскольку это токены интересных инфраструктурных блокчейнов. В марте курс "монет" был таким:

Optimism. Криптовалюта занимала 35 место в рейтинге проектов с наибольшей капитализацией. За последний год "монеты" поднялись на 72% до $3,9.

Arbitrum. Этот проект находился на 29 месте среди топовых криптовалют. За год токен вырос на 34%, его курс колеблется на отметке $1,7.

NEAR. Криптовалюта занимала 19 место. За последний год курс токена вырос на 294% до $7,7.

Больше о ситуации с курсом альткоинов, читайте в статье Delo.ua "Внимание на альткоины. Какие "монеты" могут существенно вырасти весной".