Які ризики можуть виникнути на ринку криптовалют - застереження експертів

У другому кварталі-2024 можуть виникнути такі проблеми на ринку віртуальних активів, як невизначеність із регуляцією криптоактивів, зменшення попиту на криптовалюти, жорстка політика з боку світових регуляторів. Тому фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить обережно інвестувати у криптовалюту, щоб не втратити гроші через можливі зміни інвестнастроїв на крипторинку. Більше про ситуацію з курсом альткоїнів, читайте у статті Delo.ua "Увага на альткоїни. Які "монети" можуть суттєво зрости навесні".

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Чому ж вказані ризики можуть спрацювати як форс-мажори для ринку криптовалют? Відповідь наступна:

1.Якщо говорити про невизначеність із регуляцією криптоактивів, треба розуміти, що в Україні до сих пір цей ринок не легалізований не дивлячись на те, що країна займає провідне місце в світі по використанню крипти.

2. Ринок криптовалют у світі до сих пір не отримав масового визнання. Ця ситуація ускладнює використання даного інструменту пересічним користувачем. Як результат, спостерігається зменшення попиту на криптоактиви.

3. Загальні тенденції на фінансових ринках та доступність капіталу для криптооперацій можуть змінюватися.

"Затягування жорсткої політики Центробанків може зменшити приплив на крипторинок та сформувати його корекцію. Цей сценарій реальний й у випадку загальної корекції ринку акцій, оскільки звідси кошти частково йдуть на купівлю криптовалюти. Тож зниження вартості закладу може призвести до закриття позицій та відтоку по криптовалютам", - говорить Андрій Шевчишин.

Чому варто звернути увагу на Optimism, Arbitrum та NEAR

При цьому у 2024 році ринок криптовалюти суттєво зростає, тому є сенс придивитися до можливості вкласти гроші у перспективні альткоїни. Зокрема, фінансовий радник Михайло Пацан вважає, що у другому кварталі-2024 можуть бути цікавими Optimism, Arbitrum, NEAR, оскільки це токени цікавих інфраструктурних блокчейнів. В березні курс "монет" був таким:

Optimism. Криптовалюта займала 35 місце в рейтингу проєктів з найбільшою капіталізацією. За останній рік "монети" піднялась на 72% до $3,9.

Arbitrum. Цей проєкт знаховся на 29 місці серед топових криптовалют. За рік токен виріс на 34%, тож його курс коливається на відмітці $1,7.

NEAR. Криптовалюта займала 19 місце. За останній рік курс токену виріс на 294% до $7,7.

Більше про ситуацію з курсом альткоїнів, читайте у статті Delo.ua "Увага на альткоїни. Які "монети" можуть суттєво зрости навесні".