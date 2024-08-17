Ущерб от хакерских атак в криптоиндустрии достиг $1,58 млрд

Согласно отчету аналитиков Chainalysis, ущерб от хакерских атак в криптовалютном секторе достиг рекордного уровня в 1,58 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2024 года. Отмечается, что это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда сумма ущерба составляла 857 миллионов долларов.

Динамика роста активности хакеров с января 2023 года по июль 2024 года



Эксперты подчеркивают, что за отчетный период наблюдался заметный всплеск хакерской активности. Средний размер средств, украденных в результате одной атаки, вырос на 80%, достигнув 10,6 миллиона долларов.

Одной из причин этого роста является повышение цен на биткойн. Средняя стоимость биткойна выросла с 26,141 до 60,091 долларов за первые семь месяцев 2024 года, что повлекло за собой увеличение доли биткойна в транзакциях, связанных с кражами, до 40%.

Кроме того, хакеры снова начали активно нацеливаться на централизованные биржи, возвращаясь к этим целям после нескольких лет сосредоточения на децентрализованных платформах.



В среднем сумма средств, похищенная в одной атаке, увеличилась на 80%, достигнув 10,6 миллиона долларов в 2024 году. При этом общее количество хакерских инцидентов выросло всего на 2,76% по сравнению с предыдущим годом.

Объемы утраченных средств в результате взломов.



Chainalysis отмечает, что централизованные биржи существенно усилили инвестиции в обеспечение сохранности собственных систем. Однако злоумышленники, в том числе имеющие связи с Северной Кореей, используют все более сложные тактики для совершения атак. К примеру, некоторые из них активно ищут открытые вакансии в целевых компаниях и пытаются устроиться на работу, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Аналитики также предупреждают, что одной из самых больших угроз в 2024 году будут программы-требители. Ущерб от атак с использованием таких программ достиг 459,8 миллиона долларов в первой половине года по сравнению с 449,1 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что CEO компании Cyvers, Дедди Левид, ранее предупреждал о высоком риске для централизованных финансовых платформ. Он отметил, что более 70% криптовалютных средств, потерянных из-за взлома, приходится именно на эти платформы.



Добавим, что сектор централизованных финансов (CeFi) является лидером как по объему потерь, так и по количеству эксплойтов.