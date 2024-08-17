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Збитки від хакерських атак у криптоіндустрії досягли $1,58 млрд
Згідно зі звітом аналітиків Chainalysis, збитки від хакерських атак у криптовалютному секторі досягли рекордного рівня в 1,58 мільярда доларів за перші сім місяців 2024 року. Зазначається, що це майже вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли сума збитків складала 857 мільйонів доларів.
Експерти підкреслюють, що за звітний період спостерігався помітний сплеск хакерської активності. Середній розмір коштів, викрадених у результаті однієї атаки, зріс на 80%, досягнувши 10,6 мільйона доларів.
Однією з причин цього зростання є підвищення цін на біткойн. Середня вартість біткойна зросла з 26,141 до 60,091 доларів за перші сім місяців 2024 року, що спричинило збільшення частки біткойна в транзакціях, пов'язаних із крадіжками, до 40%.
Окрім цього, хакери знову почали активно націлюватися на централізовані біржі, повертаючись до цих цілей після кількох років зосередження на децентралізованих платформах.
В середньому, сума коштів, викрадена в одній атаці, збільшилася на 80%, досягнувши 10,6 мільйона доларів у 2024 році. При цьому загальна кількість хакерських інцидентів зросла лише на 2,76% у порівнянні з попереднім роком.
Chainalysis відзначає, що централізовані біржі значно посилили інвестиції в забезпечення безпеки своїх систем. Однак, зловмисники, зокрема ті, що мають зв'язки з Північною Кореєю, використовують все більш складні тактики для здійснення атак. Наприклад, деякі з них активно шукають відкриті вакансії в цільових компаніях і намагаються влаштуватися на роботу, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації.
Аналітики також попереджають, що однією з найбільших загроз у 2024 році будуть програми-вимагачі. Збитки від атак з використанням таких програм досягли 459,8 мільйона доларів у першій половині року, порівняно з 449,1 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що CEO компанії Cyvers, Дедді Левід, раніше попереджав про високий ризик для централізованих фінансових платформ. Він зазначив, що понад 70% криптовалютних коштів, втрачених через зломи, припадає саме на ці платформи.
Додамо, що сектор централізованих фінансів (CeFi) наразі є лідером як за обсягом втрат, так і за кількістю експлойтів.