Збитки від хакерських атак у криптоіндустрії досягли $1,58 млрд

Згідно зі звітом аналітиків Chainalysis, збитки від хакерських атак у криптовалютному секторі досягли рекордного рівня в 1,58 мільярда доларів за перші сім місяців 2024 року. Зазначається, що це майже вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли сума збитків складала 857 мільйонів доларів.

Динаміка зростання активності хакерів із січня 2023 року до липня 2024 року



Експерти підкреслюють, що за звітний період спостерігався помітний сплеск хакерської активності. Середній розмір коштів, викрадених у результаті однієї атаки, зріс на 80%, досягнувши 10,6 мільйона доларів.

Однією з причин цього зростання є підвищення цін на біткойн. Середня вартість біткойна зросла з 26,141 до 60,091 доларів за перші сім місяців 2024 року, що спричинило збільшення частки біткойна в транзакціях, пов'язаних із крадіжками, до 40%.

Окрім цього, хакери знову почали активно націлюватися на централізовані біржі, повертаючись до цих цілей після кількох років зосередження на децентралізованих платформах.



В середньому, сума коштів, викрадена в одній атаці, збільшилася на 80%, досягнувши 10,6 мільйона доларів у 2024 році. При цьому загальна кількість хакерських інцидентів зросла лише на 2,76% у порівнянні з попереднім роком.

Обсяги втрачених коштів унаслідок зломів.



Chainalysis відзначає, що централізовані біржі значно посилили інвестиції в забезпечення безпеки своїх систем. Однак, зловмисники, зокрема ті, що мають зв'язки з Північною Кореєю, використовують все більш складні тактики для здійснення атак. Наприклад, деякі з них активно шукають відкриті вакансії в цільових компаніях і намагаються влаштуватися на роботу, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації.

Аналітики також попереджають, що однією з найбільших загроз у 2024 році будуть програми-вимагачі. Збитки від атак з використанням таких програм досягли 459,8 мільйона доларів у першій половині року, порівняно з 449,1 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що CEO компанії Cyvers, Дедді Левід, раніше попереджав про високий ризик для централізованих фінансових платформ. Він зазначив, що понад 70% криптовалютних коштів, втрачених через зломи, припадає саме на ці платформи.



Додамо, що сектор централізованих фінансів (CeFi) наразі є лідером як за обсягом втрат, так і за кількістю експлойтів.