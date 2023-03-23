Американская корпорация по финансированию рассмотрит пять украинских инвестиционных проектов

Инвестиционная платформа Advantage Ukraine подготовила и направила на рассмотрение Американской Международной Финансовой Корпорации Развития (DFC) первые инвестиционные проекты по финансированию и страхованию военных рисков. Каждый из них будет оцениваться отдельно.

Украинские проекты относятся к сферам строительства, производства, электронной коммерции и жилой недвижимости на общую сумму 430 миллионов долларов. Также есть проект кредитования иностранного инвестора по производству строительных материалов в несколько миллионов, сообщило Министерство экономики.

"Отдельно в обработке есть несколько проектов на ранней стадии обработки, которые Advantage Ukraine надеется в скором времени передать DFC, в частности, это проекты в секторах логистики, глубокой агропереработки, энергетики, животноводства и производства строительных материалов", - рассказал заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) объявила о готовности мобилизовать более 1 млрд долларов частного капитала для поддержки экономики Украины.

Проектная команда работает при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и осуществляет предварительный отбор проектов, сотрудничая с заявителями.

Менеджер проекта офиса экономического роста USAID Наталья Петрова отметила, что для устойчивого обновления Украины после войны одним из ключевых приоритетов является привлечение прямых иностранных инвестиций. USAID поддерживает Правительство Украины, направляющее усилия на мобилизацию капитала как частного сектора, так и капитала на льготных условиях, которое могут предоставить международные финансовые организации и организации развития.

В сентябре 2022 г. в рамках кампании Advantage Ukraine Украина запустила платформу для потенциальных иностранных инвесторов. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.