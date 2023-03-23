Американська корпорація з фінансування розгляне п'ять українських інвестиційних проектів

Інвестиційна платформа Advantage Ukraine підготувала та направила на розгляд Американської Міжнародної Фінансової Корпорації Розвитку (DFC) перші інвестиційні проекти щодо фінансування та страхування воєнних ризиків. Кожен з них буде оцінюватися окремо.

Українські проекти стосуються сфер будівництва, виробництва, електронної комерції та житлової нерухомості на загальну суму 430 мільйонів доларів. Також є проект кредитування іноземного інвестора з виробництва будівельних матеріалів на декілька мільйонів, повідомило Міністерство економіки.

"Окремо в обробці є кілька проектів на ранній стадії опрацювання, які Advantage Ukraine сподівається незабаром передати DFC, зокрема це проекти в секторах логістики, глибокої агропереробки, енергетики, тваринництва та виробництва будівельних матеріалів”, - розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) оголосила про готовність мобілізувати понад $1 млрд приватного капіталу для підтримки економіки України.

Проектна команда працює за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України“ та здійснює попередній відбір проектів, співпрацюючи із заявниками.

Менеджер проекту офісу економічного зростання USAID Наталія Петрова зазначила, що для сталого відновлення України після війни одним із ключових пріоритетів є залучення прямих іноземних інвестицій. USAID підтримує Уряд України, який спрямовує зусилля на мобілізацію капіталу як приватного сектору, так і капіталу на пільгових умовах, який можуть надати міжнародні фінансові організації та організації розвитку.

У вересні 2022 року в рамках кампанії Advantage Ukraine Україна запустила платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки.