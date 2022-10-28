Британия прекратит импорт российского СПГ с 1 января

Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в снижении их собственной зависимости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Великобритания лишает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина средств "для его незаконной войны" .

В ведомстве напомнили, что ввели запрет на экспорт почти 700 товаров, критичных для экономики России.

Ранее, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Великобритания договаривается с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа от американских производителей, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в стране.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок.

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.