Британія припинить імпорт російського СПГ з 1 січня

Великобританія припинить імпорт російського скрапленого природнього газу з 1 січня 2023 року.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Великобританії.

"З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином Великобританія позбавляє президента країни-агресора РФ Володимира Путіна коштів "для його незаконної війни".

У відомстві нагадали, що ввели заборону на експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

Раніше, Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляв, що Велика Британія домовляється з США про довгострокові поставки зрідженого природного газу від американських виробників, щоб стабілізувати енергетичну ситуація в країні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.