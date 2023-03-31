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Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию подсанкционного "МТС Банка"
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу заявил, что аннулирует лицензию российского подсанкционного МТС Банка, которую он выдал в прошлом году.
МТС Банк попал под санкции США и Великобритании в феврале 2023 года. Деятельность филиала банка в ОАЭ, имеющего лицензию в эмирате Абу-Даби, будет прекращена в течение шести месяцев, сообщает Reuters.
До закрытия банк должен выполнить все расчетные обязательства перед клиентами и гарантировать сохранность их средств в течение шести месяцев.
До закрытия филиала будет запрещено открывать новые счета и проводить какие-либо операции, кроме погашения предыдущих обязательств. Для них будет позволено использовать платежные системы центрального банка ОАЭ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"МТС Банк" стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию на работу с частными клиентами в стране. Это решение должно было удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских экспатриантов. Вскоре МТС Банк вместе с еще 10 финучреждениями попал под блокирующие санкции США.
ОАЭ является членом нефтяного альянса ОПЕК+, в который входит Россия. В Эмиратах сохраняют хорошие отношения с Москвой, несмотря на давление Запада.
США, Великобритания и Евросоюз начали оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы те прекратили поставки критически важных товаров в Россию, которые могут использоваться для создания оружия.