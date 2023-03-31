Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию подсанкционного "МТС Банка"

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу заявил, что аннулирует лицензию российского подсанкционного МТС Банка, которую он выдал в прошлом году.

МТС Банк попал под санкции США и Великобритании в феврале 2023 года. Деятельность филиала банка в ОАЭ, имеющего лицензию в эмирате Абу-Даби, будет прекращена в течение шести месяцев, сообщает Reuters.

До закрытия банк должен выполнить все расчетные обязательства перед клиентами и гарантировать сохранность их средств в течение шести месяцев.

До закрытия филиала будет запрещено открывать новые счета и проводить какие-либо операции, кроме погашения предыдущих обязательств. Для них будет позволено использовать платежные системы центрального банка ОАЭ.

"МТС Банк" стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию на работу с частными клиентами в стране. Это решение должно было удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских экспатриантов. Вскоре МТС Банк вместе с еще 10 финучреждениями попал под блокирующие санкции США.

ОАЭ является членом нефтяного альянса ОПЕК+, в который входит Россия. В Эмиратах сохраняют хорошие отношения с Москвой, несмотря на давление Запада.

США, Великобритания и Евросоюз начали оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы те прекратили поставки критически важных товаров в Россию, которые могут использоваться для создания оружия.