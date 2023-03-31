Центробанк ОАЕ анулював ліцензію підсанкційного "МТС Банку"

Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів у п’ятницю заявив, що анульовує ліцензію російського підсанкційного “МТС Банку”, яку він видав минулого року.

"МТС Банк" потрапив під санкції США і Великобританії у лютому 2023 року. Діяльність філії банку в ОАЕ, яка має ліцензію в еміраті Абу-Дабі, буде припинена протягом шести місяців, повідомляє Reuters.

До закриття банк повинен виконати всі розрахункові зобов'язання перед наявними клієнтами та гарантувати збереження їхніх коштів протягом шести місяців.

До закриття філії буде заборонено відкривати нові рахунки та проводити будьякі операції, окрім погашення попередніх зобов’язань. Для них буде дозволено використовувати платіжні системи центрального банку ОАЕ.

"МТС Банк" став першим за кілька років іноземним банком, який отримав ліцензію на роботу з приватними клієнтами в країні. Це рішення повинно було задовольнити зростаючий попит на фінансові послуги з боку російських експатріантів. Невдовзі "МТС Банк" разом із ще 10 фінустановами потрапив під блокуючі санкції США.

ОАЕ є членом нафтового альянсу ОПЕК+, до якого входить Росія. В Еміратах зберігають хороші стосунки з Москвою, незважаючи на тиск Заходу.

США, Велика Британія та Євросоюз почали тиснути на Об'єднані Арабські Емірати, щоб ті припинили постачання критично важливих товарів до Росії, які можуть використовуватися для створення зброї.