Цены на нефть выросли из-за уменьшения запасов бензина в США

В четверг цены на нефть возобновились после резкого падения более чем на один доллар за баррель. Этому способствует увеличение спроса на топливо в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире. Запасы бензина в США упали на 3,2 миллиона баррелей, что гораздо больше, чем прогнозировали аналитики в 1,2 миллиона баррелей.

Более резкое, чем ожидалось, падение запасов бензина в США повысило спрос и увеличило цены. Цены на нефть Brent выросли на 17 центов, или 0,2%, до 76,58 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Несмотря на это, инвесторы оставались осторожными, поскольку рост мировых процентных ставок продолжал вызывать опасения по поводу рецессии.

"В последнее время ценам на нефть марки Brent удалось восстановить определенную опору после предварительных технических условий перепроданности, но прогресс несколько остановился из-за нерешенного глобального банковского волнения", - сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Отмечается, что постоянные риски понижения глобальных условий роста могут сжать цены.

Последние данные США показали, что потребительские цены выросли в апреле, увеличивая вероятность того, что Федеральная резервная система будет поддерживать более высокие процентные ставки, что может привести к снижению спроса на нефть.

В начале мая цены на нефть упали на азиатских торгах, поскольку слабые экономические данные из Китая и ожидания повышения процентной ставки в США давят на рынок.