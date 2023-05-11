Ціни на нафту зросли через зменшення запасів бензину в США

В четвер ціни на нафту відновилися після різкого падіння більш ніж на один долар за барель. Цьому сприяє збільшення попиту на паливо в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі. Запаси бензину в США впали на 3,2 мільйона барелів, що набагато більше, ніж прогнозували аналітики в 1,2 мільйона барелів.

Більш різке, ніж очікувалося, падіння запасів бензину в США підвищило попит і збільшило ціни. Ціни на нафту Brent виросли на 17 центів, або 0,2%, до 76,58 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Попри це, інвестори залишалися обережними, оскільки зростання світових процентних ставок продовжувало викликати побоювання щодо рецесії.

"Останнім часом цінам на нафту марки Brent вдалося відновити певну опору після попередніх технічних умов перепроданості, але прогрес дещо зупинився через невирішене глобальне банківське хвилювання", — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Зазначається, що постійні ризики на світових ринках можуть стиснути ціни.

Останні дані США показали, що споживчі ціни зросли в квітні, збільшуючи ймовірність того, що Федеральна резервна система підтримуватиме вищі процентні ставки, що може призвести до зниження попиту на нафту.

На початку травня ціни на нафту впали на азіатських торгах, оскільки слабкі економічні дані з Китаю та очікування підвищення процентної ставки в США тиснуть на ринок.