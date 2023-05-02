Нафта дешевшає на тлі слабкого попиту в Китаї та можливого підвищення ставок ФРС

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у вівторок, оскільки слабкі економічні дані з Китаю та очікування підвищення процентної ставки в США тиснуть на ринок.

Ціна на нафту марки Brent впала на 0,3%, або на 24 центи, до 79,07 доларів за барель, а ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,3%, або 25 центів, до 75,41 доларів за барель. Обидва контрольні показники впали більш ніж на 1 долар, пише Reuters.

Очікувалося, що промислове та економічне відновлення Китаю після пандемії коронавірусу підвищить попит цього року. Проте виробнича діяльність у Китаї несподівано впала в квітні. Це перше скорочення з грудня індексу менеджерів із закупівель у виробництві.

Попри це, в Китаї є позитивні ознаки відновлення.

Видання зазначає, що продажі великих компаній роздрібної торгівлі та громадського харчування в Китаї зросли на 21% у порівнянні з минулим роком, згідно з даними Міністерства торгівлі. По всій країні було здійснено рекордні 19,7 мільйона поїздок залізницею. Також очікується, що трафік становитиме 20%. вище, ніж у 2019 році.

Повідомляється, що певну підтримку ринку надасть те, що запаси сирої нафти в США будуть падати третій тиждень поспіль.

Очікується, що Федеральна резервна система США, яка збирається у вівторок і середу,підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів. Підвищення процентної ставки центральними банками, які борються з інфляцією, може вплинути на нафту через уповільнення економічного зростання та зниження попиту на енергоносії.

Також вплинуло на нафту банкрутство First Republic Bank, більшу частину активів якого купив JPMorgan.

В середині квітня ціни на нафту дещо зросли завдяки планам Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) скоротити видобуток, в той час як інвестори спостерігають за економічними даними Китаю та його готовності до відновлення попиту.