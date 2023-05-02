Нефть дешевеет на фоне слабого спроса в Китае и возможного повышения ставок ФРС

Цены на нефть упали на азиатских торгах во вторник, поскольку слабые экономические данные из Китая и ожидания повышения процентной ставки в США давят на рынок.

Цена на нефть марки Brent упала на 0,3%, или на 24 цента, до 79,07 долларов за баррель, а цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,3%, или 25 центов, до 75, 41 долларов за баррель. Оба контрольных показателя упали более чем на 1 доллар, пишет Reuters.

Ожидалось, что промышленное и экономическое восстановление Китая после пандемии коронавируса повысит спрос в текущем году. Однако производственная деятельность в Китае неожиданно упала в апреле. Это первое сокращение с декабря индекса менеджеров по закупкам в производстве.

Несмотря на это, в Китае есть положительные признаки обновления.

Издание отмечает, что продажи крупных компаний розничной торговли и общепита в Китае выросли на 21% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Министерства торговли. По всей стране было совершено рекордные 19,7 миллиона поездок по железной дороге. Также ожидается, что трафик составит 20%. выше, чем в 2019 году.

Сообщается, что определенную поддержку рынку окажет то, что запасы сырой нефти в США будут падать третью неделю подряд.

Ожидается, что Федеральная резервная система США, которая собирается во вторник и среду, повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Повышение процентной ставки центральными банками, борющимися с инфляцией, может повлиять на нефть из-за замедления экономического роста и снижения спроса на энергоносители.

Также оказало влияние на нефть банкротство First Republic Bank, большую часть активов которого купил JPMorgan.

В середине апреля цены на нефть несколько выросли благодаря планам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу, в то время как инвесторы наблюдают экономические данные Китая и его готовность к восстановлению спроса.