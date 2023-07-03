Дания оказывает Украине финансовую помощь: куда направят средства

3 июля Дания объявила о предоставлении Украине пакета гуманитарной помощи общей стоимостью в 90 млн долларов. Цель этой помощи - удовлетворить первоочередные потребности оставшихся в стране во время войны украинцев и одновременно создать возможность для многих переселенцев вернуться в свои дома.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании.

Для помощи Украине Дания создала специальный фонд, и данная помощь является первым пакетом из него.

Согласно сообщению, средства будут направлены на начало реконструкции школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения охваченных войной районов.

Особое внимание уделяется области и портовому городу Николаеву после того, как премьер-министр Мэтте Фредериксен приняла приглашение президента Украины Зеленского принять особую роль в восстановлении области.

Пакет также включает в себя средства для помощи украинской экономике. Через Инвестиционный фонд для развивающихся стран (IFU) правительство Дании создало Украинский фонд для инвестиций в реконструкцию ключевых секторов, таких как сельское хозяйство, энергетика и ИТ.

Кроме того, часть средств будет направлена в международную организацию Красного креста на защиту гражданского населения в охваченных войной районах.

"Важно, чтобы мы нацеливали гуманитарную помощь на территории, где население наиболее уязвимо и подвергается влиянию военных действий. Миллионам людей нужна экстренная помощь, лекарства и еда, так же как нужно разминировать, чтобы мы могли получить провизию. Мне особенно приятно, что да многие датские организации гражданского общества готовы помочь в этой важной работе", - подчеркнул министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дэн Йоргенсен.

Сегодня стало известно, что Швейцария также выделила дополнительные 5,5 миллиона швейцарских франков на реконструкцию и ремонт около 30 школ в Украине. Это позволит снова нормально учиться почти 15 тысяч школьников.

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