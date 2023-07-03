Данія надає Україні фінансову допомогу: куди спрямують кошти

3 липня Данія оголосила про надання Україні пакету гуманітарної допомоги, загальною вартістю в 90 млн доларів. Мета цієї допомоги - задовольнити першочергові потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливість для багатьох переселенців повернутися до своїх домівок.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.

Для допомоги Україні Данія створила спеціальний фонд і дана допомога є першим пакетом з нього.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на початок реконструкції шкіл, лікарень і поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення охоплених війною районів.

Особлива увага приділяється області та портовому місту Миколаєву після того, як прем’єр-міністр Метте Фредеріксен прийняв запрошення президента України Зеленського взяти особливу роль у відбудові області.

Пакет також включає кошти для допомоги українській економіці. Через Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU) уряд Данії створив Український фонд для інвестицій у реконструкцію ключових секторів, таких як сільське господарство, енергетика та ІТ.

Окрім цього, частина коштів буде спрямована до міжнародної організації Червоного хреста на захист цивільного населення в охоплених війною районах.

"Важливо, щоб ми націлювали гуманітарну допомогу на території, де населення є найбільш уразливим і піддається впливу воєнних дій. Мільйонам людей потрібна екстрена допомога, ліки та їжа, так само як потрібно розмінувати, щоб ми могли отримати провізію. Мені особливо приємно, що так багато данських організацій громадянського суспільства готові допомогти у цій важливій роботі", - наголосив міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

Сьогодні стало відомо, що Швейцарія також виділила додаткові 5,5 мільйонів швейцарських франків на реконструкцію та ремонт близько 30 шкіл в Україні. Це надасть змогу знов нормально навчатися майже 15 тисяч школярів.

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