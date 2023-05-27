Дания открыла инвестиционный фонд для Украины: какие проекты он будет финансировать

Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на общую сумму более 130 миллионов долларов (1 млрд датских крон).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как отмечается, 26 мая состоялся Украинский инвестиционный форум в Копенгагене, в рамках которого и было объявлено о запуске этой программы.

"Специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", - сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка Украины от Дании составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн.

Также в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулоне, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

По словам заместителя министра экономики Александра Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и будет непосредственно осуществлять кредитование, которое ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, открывших свои программы для Украины.

Датское правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

Напомним, ранее правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что для этого страна выделит дополнительно 1 млдр евро.

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