Данія відкрила інвестиційний фонд для України: які проєкти він буде фінансувати

Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму в понад 130 мільйонів доларів (1 млрд датських крон).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як зазначається, 26 травня відбувся Український інвестиційний форум у Копенгагені,в рамках якого і було оголошено про запуск цієї програми.

"Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів", - повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка України від Данії склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.

Також в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

За словами заступника міністра економіки Олександра Грибана, датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України.

Також датський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

Нагадаємо, раніше уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік. Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що для цього країна виділить додатково 1 млдр євро.

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