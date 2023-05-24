ЕБРР планирует выделить Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро - The Guardian

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро в следующем году. Эти средства направлены на поддержку инфраструктуры и экономики, в частности на выплату зарплаты государственным служащим.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника из банка

Сообщается, что этот транш будет дополнением к ранее запланированным 3 миллиардам евро.

В прошлом году ЕБРР выделил Украине 1,7 млрд евро на восстановление газовых и железнодорожных сетей.

Он также помогает Украине выплачивать заработную плату членам правительства и предоставлять кредиты малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения России.

"Экономика Украины оказалась очень устойчивой. Все работает. Банки функционируют. В начале был огромный шок - минус 30% ВВП. Но ситуация не стабилизировалась. Эта устойчивость объясняется удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решение и продолжать вести свой бизнес, переезжать и т.д." очень впечатляюще", – сказала Одиль Рено-Бассо, президент банка.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление потребуется 11 миллиардов евро.

Напомним, ЕБРР опубликовал отчет, в котором говорится, что пятилетний период послевоенного восстановления Украины потребует привлечения дополнительных инвестиций в размере около $50 млрд в год.