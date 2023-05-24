ЄБРР планує виділити Україні додаткові €1,5 мільярда - The Guardian

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні додаткові 1,5 мільярда євро наступного року. Ці кошти мають спрямува на підтримку інфраструктури та економіки, зокрема на виплату зарплатні державним службовцям.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника з банку

Повідомляється, що цей транш буде доповненням до раніше запланованих 3 мільярдів євро.

Минулого року ЄБРР виділив Україні 1,7 мільярда євро на відновлення газових і залізничних мереж.

Він також допомагає Україні виплачувати заробітну плату урядовцям та надавати кредити малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення Росії.

"Економіка України виявилася дуже стійкою. Все працює. Банки функціонують. На початку був величезний шок - мінус 30% ВВП. Але ситуація не стабілізувалася. Ця стійкість пояснюється дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення та продовжувати вести свій бізнес, переїжджати тощо. Це дуже вражаюче", – сказала Оділь Рено-Бассо, президент банку.

За оцінками Світового банку, у 2023 році на критичні та пріоритетні інвестиції у реконструкцію та відновлення буде потрібно 11 мільярдів євро.

Нагадаємо, ЄБРР опублікував звіт, в якому йдеться про те, що п’ятирічний період повоєнного відновлення України потребуватиме залучення додаткових інвестицій у розмірі близько $50 млрд на рік.