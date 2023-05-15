Экспорт сырой нефти из России достиг рекордных показателей

За последние четыре недели потоки российской сырой нефти на международные рынки значительно выросли, несмотря на заявления РФ, что она сократила добычу. Снабжение начало расти еще в апреле и сейчас достигает максимума.

Общий объем сырой нефти на судах, следующих в Китай и Индию, плюс меньшие потоки в Турцию и объемы на судах, еще не указавших конечный пункт назначения, вырос до рекордных 3,61 миллиона баррелей в день за последние четыре недели. Почти вся российская нефть поступает в Китай и Индию, объем поставок в Азию также достиг вершины, пишет Вloomberg.

В России заявили, что сокращение добычи нефти в стране – это месть за западные санкции, но российские данные показывают, что поставки через трубопроводы почти не изменились с февраля по март. Объемы нефтеперерабатывающих заводов упали на 1,4% в период с марта по апрель, поскольку некоторые заводы проходили обычное сезонное обслуживание.

Издание отмечает, что хотя объемы переработки немного упали, они остаются равны 430 000 баррелей в день, а это значительно выше показателей апреля и мая прошлого года.

По информации Вloomberg, Российские грузы снова перегружаются с небольших кораблей, используемых в ее портах, на крупнейшие перевозчики сырой нефти в Атлантическом океане для дальнейших поездок в Азию. В течение зимних месяцев эти изменения грузов производились в относительно защищенных водах Средиземного моря, у северного побережья Марокко вблизи испанского эксклава Сеута. Но недавно трансферы переместились в воды между Канарскими и Азорскими островами.

Два танкера, которые загружались в Балтийском море в последние недели, направляются к Азорским островам, где они перегрузятся для дальнейшей транспортировки в Китай.

В среднем за четыре недели общий морской экспорт вырос на 80 000 баррелей в день до 3,72 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала 2022 года, когда Bloomberg начал детально отслеживать потоки. Более нестабильные еженедельные потоки выросли примерно на 120 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 3,76 млн баррелей в день.

Все цифры не учитывают грузы, указанные как казахстанский сорт KEBCO. Речь идет о грузах АО «КазТрансойл», следующих через Россию на экспорт через балтийские порты Усть-Луга и Новороссийск.

Согласно данным индийского государственного банка Bank of Baroda, индийская экономика сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. Кроме того, в течение прошлого года импорт российской нефти в Индию вырос в 10 раз.