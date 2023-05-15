Експорт сирої нафти з Росії досяг рекордних показників

За останні чотири тижні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки значно зросли, попри заяви РФ, що вона скоротила видобуток. Постачання почало зростати ще в квітні і зараз сягає максимуму.

Загальний обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, плюс менші потоки до Туреччини та обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зріс до рекордних 3,61 мільйона барелів на день за останні чотири тижні. Майже вся російська нафта надходить до Китаю та Індії, обсяги поставок до Азії також досягли вершини, пише Вloomberg.

В Росії заявили, що скорочення видобутку нафти в країні - це помста за західні санкції, але російські дані показують, що постачання через трубопроводи майже не змінилися з лютого по березень. Обсяги нафтопереробних заводів впали на 1,4% у період з березня по квітень, оскільки деякі заводи проходили звичайне сезонне обслуговування.

Видання зазначає, що хоча обсяги переробки трохи впали, вони залишаються рівні 430 000 барелів на день, а це значно вище за показники квітня і травня минулого року.

За інформацією Вloomberg, Російські вантажі знову перевантажуються з невеликих кораблів, які використовуються в її портах, на найбільші перевізники сирої нафти в Атлантичному океані для подальших подорожей до Азії. Протягом зимових місяців ці зміни вантажів здійснювалися у відносно захищених водах Середземного моря, біля північного узбережжя Марокко поблизу іспанського ексклаву Сеута. Але нещодавно трансфери перемістилися у води між Канарськими та Азорськими островами.

Два танкери, які завантажувалися в Балтійському морі останніми тижнями, прямують до Азорських островів, де вони перевантажаться для подальшого транспортування до Китаю.

У середньому за чотири тижні загальний морський експорт зріс на 80 000 барелів на день до 3,72 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з початку 2022 року, коли Bloomberg почав детально відстежувати потоки. Більш нестабільні щотижневі потоки зросли приблизно на 120 000 барелів на день порівняно з попереднім тижнем, досягнувши 3,76 млн барелів на день.

Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO. Йдеться про вантажі АТ «КазТрансойл», які прямують через Росію на експорт через балтійські порти Усть-Луга та Новоросійськ.

Згідно з даними індійського державного банку Bank of Baroda, індійська економіка заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Окрім цього, протягом минулого року імпорт російської нафти в Індію зріс удесятеро.