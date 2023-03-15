Фонд госимущества сменит руководителей на 65 государственных предприятиях

По результатам финансово-экономического анализа предприятий в фонде госимущества решили сменить руководителей на 65 государственных предприятиях.

"Менеджмент уже изменили на 22 предприятиях, по 20 ожидаем согласования от местных военных администраций. Кроме этого, на двух предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов", - говорится в сообщении.

В 2022 году ФГИУ был проведен аудит деятельности АО "Объединенная горно-химическая компания". По его результатам был уволен и.о. главы правления АО "ОГХК" Владислава Иткина. Все материалы по аудиту ФГИ передал в СБУ и НАБУ.

В фонде отметили, что эффективные руководители госпредприятий – возможность для развития экономики, повышения конкурентоспособности и обеспечения рыночных зарплат на предприятиях.

Напомним, что в 2023 году Фонд госимущества планирует привлечь от приватизации государственного имущества 6 млрд. гривен.