Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах

За результатами фінансово-економічного аналізу підприємств у фонді держмайна вирішили змінити керівників на 65 державних підприємствах.

"Менеджмент вже змінили на 22 підприємствах, щодо 20 очікуємо погодження від місцевих військових адміністрацій. Крім цього, на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад", - йдеться у повідомленні.

Протягом 2022 року ФДМУ був проведений аудит діяльності АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". За його результатами було звільнено т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Владислава Іткіна. Всі матеріали по аудиту ФДМ передав до СБУ та НАБУ.

У фонді наголосили, що ефективні керівники держпідприємств – це можливість для розвитку економіки, підвищення конкурентоздатності та забезпечення ринкових зарплат на підприємствах.

Нагадаємо, що у 2023 році фонд держмайна планує залучити від приватизації державного майна 6 млрд гривень.