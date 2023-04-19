Гетманцев уверяет, что ситуация с возмещением НДС стабилизировалась

С начала года по состоянию на 19 апреля уже возмещено 45,5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость. Это самая большая сумма за три последних года.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, никакой просрочки в части проверки заявок на возмещение НДС со стороны налоговой нет.

Гетманцев добавил, что сейчас на исполнении в Государственном казначействе находится 3,9 млрд. грн. Это тот НДС, возмещение которого задерживается внутри действия п. 55 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Срок задержания составляет 3-4 недели.

"Учитывая указанное, можем считать, что ситуация с возмещением НДС стабилизирована", – констатирует Гетманцев.

За 1 квартал 2023 года количество заблокированных НДС-накладных сократилось вдвое. Однако бизнес продолжает жаловаться на необоснованные отказы со стороны налоговой службы при попытке снять блокировку.