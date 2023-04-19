Гетманцев запевняє, що ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізувалася

З початку року станом на 19 квітня вже відшкодовано 45,5 млрд грн податку на додану вартість. Це найбільша сума за три останні роки.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, жодного прострочення в частині перевірки заявок на відшкодування ПДВ з боку податкової немає.

Гетманцев зауважив, що на виконанні в Державному казначействі знаходиться 3,9 млрд.грн. Це той ПДВ, відшкодування якого затримується в межах дії п. 55 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Строк затримання становить 3-4 тижня.

"З огляду на зазначене, можемо вважати, що ситуація з відшкодуванням ПДВ стабілізована", - констатує Гетманцев.

Зазначимо, за 1 квартал 2023 року кількість заблокованих ПДВ-накладних скоротилася вдвічі. Проте бізнес продовжує скаржитися на необґрунтовані відмови з боку податкової служби під час спроби зняти блокування.