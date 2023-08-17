Индия планирует импортировать пшеницу из России со скидкой, чтобы стабилизировать мировые цены

Индия ведет переговоры с Россией по импорту пшеницы со скидкой из-за роста мировых цен. Это редкий шаг со стороны страны и направленный на увеличение поставок и сдерживание продовольственной инфляции.

Об этом пишет Reuters.

Импорт позволит Нью-Дели более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, разжегшие инфляцию до 15-месячного максимума в июле.

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет принято осторожно", – сообщил Reuters один из источников.

Индия годами не импортировала пшеницу из-за дипломатических соглашений. В последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году.

Правительственный план импортировать российскую пшеницу является одной из мер со стороны предложения, которые рассматриваются для снижения цен на ключевые товары, такие как топливо, зерновые и бобовые, наряду с расширением схем сельского хозяйства, чтобы облегчить влияние инфляции на бедных, двое из сообщили источники, осведомленные с этим делом.

Согласно сообщению, Индии нужно всего 3-4 миллиона тонн пшеницы, чтобы покрыть дефицит, но Нью-Дели может рассмотреть возможность импорта 8-9 миллионов тонн пшеницы из России, чтобы значительно больше повлиять на цены.

Индия также импортирует подсолнечное масло из России и производит расчеты в долларах США и планирует использовать такой же подход, добавил чиновник.

"Индия может легко получить скидку от 25 до 40 долларов США за тонну от России. Это гарантирует, что стоимость пшеницы при высадке будет оставаться значительно ниже местных цен", — сказал дилер в Мумбаи с международным торговым домом.

Напомним, мировые цены на пшеницу выросли после того, как Украина использовала морские беспилотники, чтобы повредить российский нефтяной танкер и военно-морское судно. Подобные атаки поставили под угрозу главный путь экспорта российских товаров через Черное море.

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