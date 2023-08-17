Індія планує імпортувати пшеницю з Росії зі знижкою, щоб стабілізувати ціни

Індія веде переговори з Росією щодо імпорту пшениці зі знижкою через зростання світових цін. Це рідкісний крок із сторони країни і він спрямований на збільшення поставок і стримування продовольчої інфляції.

Про це пише Reuters.

Імпорт дозволить Нью-Делі більш ефективно втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розпалили інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.

"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення буде прийнято обережно", - повідомило Reuters одне з джерел.

Індія роками не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці в 2017 році.

Урядовий план імпортувати російську пшеницю є одним із заходів із боку пропозиції, які розглядаються для зниження цін на ключові товари, такі як паливо, зернові та бобові, разом із розширенням схем сільського господарства, щоб полегшити вплив інфляції на бідних, двох з повідомили джерела, обізнані з цією справою.

Згідно з повідомленням, Індії потрібно лише 3-4 мільйони тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, але Нью-Делі може розглянути можливість імпорту 8-9 мільйонів тонн пшениці з Росії, щоб значно більше вплинути на ціни.

Індія також імпортує соняшникову олію з Росії та здійснює розрахунки в доларах США і планує використовувати такий же підхід, додав чиновник.

"Індія може легко отримати знижку від 25 до 40 доларів США за тонну від Росії. Це гарантує, що вартість пшениці при висадці буде залишатися значно нижчою за місцеві ціни", — сказав дилер у Мумбаї з міжнародним торговим домом.

Нагадаємо, світові цини на пшеницю зросли після того, як Україна використала морські безпілотники, щоб пошкодити російський нафтовий танкер і військово-морське судно. Такі атаки поставили під загрозу головний шлях експорту російських товарів через Чорне море.

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