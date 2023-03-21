Из-за покупки Credit Suisse надежность швейцарских банков пошатнулась

Политическая элита Швейцарии готовилась к покупке Credit Suisse задолго до оглашения этого решения. Хотя центробанк страны заявлял что Credit Suisse платежеспособен, но за закрытыми дверями происходило спасение второго по величине банк страны.

Ряд событий привел к уничтожению одного из финансовых флагманов Швейцарии, слиянию, поддержанному 260 миллиардами швейцарских франков ($280 млрд) государственных средств, и шагу, который перевернул мировые финансы: предпочтение акционерам банка несмотря на ущерб инвесторам облигаций, пишет Reuters.

Разворачивающиеся события в стране, за которой закреплен статус надежного убежища для богатых элит, противоречат одному из ключевых уроков финансового кризиса 2008 года. Спасение Credit Suisse сосредоточило еще большие риски в одном банковском гиганте UBS Group AG.

Отмечается, что принуждение владельцев облигаций смягчить удар по инвесторам акций от связи между UBS и Credit Suisse, взбудоражил кредиторов, повысив их расходы на заимствования. Это создало угрозу мировому экономическому росту.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер сообщила на воскресной конференции для СМИ, что дополнительная поддержка для Credit Suisse была согласована, но она держалась в тайне из-за опасений вызвать панику у людей последовательными экстренными объявлениями.

Она сказала, что находилась в тесном контакте с министром финансов США Джанет Йеллен и министром финансов Великобритании Джереми Хантом. У обеих стран крупные дочерние компании Credit Suisse, в которых работают тысячи человек.

Несмотря на это, Европейские регуляторы были обеспокоены тем, что швейцарцы могут наложить убытки на владельцев облигаций - радикальный шаг, который они сделали, поскольку расходы на спасение выросли для налогоплательщиков.

Напомним, Швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,24 млрд долларов), чтобы избежать дальнейших потрясений глобального банковского сектора/