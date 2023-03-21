Через купівлю Credit Suisse надійність швейцарських банків похитнулася

Політична еліта Швейцарії готувалася до купівлі Credit Suisse задовго до оголошення цього рішення. Хоча центробанк країни заявляв що Credit Suisse платоспроможний, але за закритими дверима відбувався порятунок другого за величиною банку країни.

Низка подій призвела до знищення одного з фінансових флагманів Швейцарії, злиття, підтримане 260 мільярдами швейцарських франків ($280 млрд) державних коштів, і кроку, який перевернув світові фінанси: надання переваги акціонерам банку попри шкоду інвесторам облігацій, пише Reuters.

Події, що розгорталися в країні, за якою закріплений статус надійного притулку для багатих еліт — суперечать одному з ключових уроків фінансової кризи 2008 року. Порятунок Credit Suisse зосередив ще більші ризики в одному банківському гіганті UBS Group AG.

Зазначається, що примус власників облігацій пом’якшити удар по інвесторам акцій від зв’язку між UBS і Credit Suisse, розбурхав кредиторів, підвищивши їхні витрати на запозичення. Це створило загрозу світовому економічному зростанню.

Міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер повідомила на недільній конференції для ЗМІ, що додаткову підтримку для Credit Suisse було погоджено, але вона трималася в таємниці через побоювання викликати паніку у людей послідовними екстреними оголошеннями.

Вона сказала, що перебувала в тісному контакті з міністром фінансів США Джанет Єллен і міністром фінансів Великобританії Джеремі Хантом. Обидві країни мають великі дочірні компанії Credit Suisse, в яких працюють тисячі людей.

Попри це Європейські регулятори були стурбовані тим, що швейцарці можуть накласти збитки на власників облігацій - радикальний крок, який вони зробили, оскільки витрати на порятунок зросли для платників податків.

Нагадаємо, Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів), щоб уникнути подальших потрясінь глобального банківського сектора.