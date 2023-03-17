Європейський центробанк не бачить загрози для банків Єврозони внаслідок недавніх потрясінь у США

Органи нагляду Європейського центрального банку не бачать загрози для банків Єврозони внаслідок недавніх потрясінь, які були спровоковані крахом двох американських банків.

Депозити в банках Єврозони залишаються стабільними, а вплив на Credit Suisse не має значення, повідомляє Reuters.

"Хоча ринки відчувають полегшення від втручання центрального банку Швейцарії, настрої залишаться дуже крихкими, особливо тому, що інвестори, ймовірно, будуть хвилюватися щодо можливого економічного впливу агресивної монетарної політики з боку ЄЦБ", – сказала Фредерік Керріє, керівник відділу інвестиційної стратегії.

Після різкого падіння акцій банку First Republic у четвер, великі американські банки кинули йому рятувальний круг на 30 мільярдів доларів, щоб не допустити ще одного банкрутства у США.

Котировані на Франкфурті акції First Republic виросли на 5% на початку торгів у п'ятницю. Акції банку підвищилися на 10% у Нью-Йорку в четвер, але впали на 17% на позабіржових торгах після того, як він оприлюднив свою готівкову позицію та кількість екстреної ліквідності, яка йому потрібна. У п'ятницю на передринкових торгах у США вони були на 5% нижче.

Банківські акції в усьому світі зазнали падіння після краху Silicon Valley Bank минулого тижня через збитки, пов’язані з облігаціями, які накопичилися під час різкого зростання процентних ставок минулого року, викликаючи питання про те, що ще може ховатися в ширшій банківській системі.

Банкрутство Silicon Valley Bank (SVB) у США може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу.