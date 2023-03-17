Европейский центробанк не видит угрозы для банков Еврозоны в результате недавних потрясений в США

Органы надзора Европейского центрального банка не видят угрозы для банков Еврозоны в результате недавних потрясений, спровоцированных крахом двух американских банков.

Депозиты в банках Еврозоны остаются стабильными, а влияние на Credit Suisse не суть важно, сообщает Reuters.

"Хотя рынки испытывают облегчение от вмешательства центрального банка Швейцарии, настроения останутся очень хрупкими, особенно потому, что инвесторы, вероятно, будут волноваться по поводу возможного экономического влияния агрессивной монетарной политики со стороны ЕЦБ", - сказал Фредерик Керрие, руководитель отдела инвестиционной стратегии.

После резкого падения акций банка First Republic в четверг крупные американские банки бросили ему спасательный круг на 30 миллиардов долларов, чтобы не допустить еще одного банкротства в США.

Котируемые на Франкфурте акции First Republic выросли на 5% в начале торгов в пятницу. Акции банка повысились на 10% в Нью-Йорке в четверг, но упали на 17% на внебиржевых торгах после того, как он обнародовал свою наличную позицию и количество требуемой ему экстренной ликвидности. В пятницу на предрыночных торгах в США они оказались на 5% ниже.

Банковские акции во всем мире потерпели падение после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе из-за убытков, связанных с облигациями, которые накопились во время резкого роста процентных ставок в прошлом году, вызывая вопрос о том, что еще может скрываться в более широкой банковской системе.

Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США может иметь отрицательные последствия для технологической индустрии по всему миру.