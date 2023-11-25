Кабмин предлагает запретить врачам и фармацевтам получать подарки и премии от производителей

Кабинет министров предложит Верховной Раде определить более четкий перечень запрещенных форм взаимодействия медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации с компаниями, осуществляющими производство или продажу лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств реабилитации, а также их представителями.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Соответствующий законопроект, разработанный во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, правительство одобрило на заседании 24 ноября, сообщили представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук и Министерство здравоохранения. Впрочем, пока документ еще не внесен и не опубликован.

Законопроект направлен на усовершенствование этических основ, которые необходимо соблюдать медикам и фармацевтам при назначении и отпуске лекарств, медизделий и вспомогательных средств реабилитации.

"Производители, дистрибьюторы лекарственных средств и представители фармацевтических компаний продолжают налаживать связи с медицинскими и фармацевтическими работниками для продвижения своей продукции. Такие связи могут подкрепляться раздачей сувенирной и брендированной продукции, подарками, премиями от представителей фармацевтической промышленности", - объясняют в Минздраве.

Речь идет о запрете требовать, просить и получать как деньги, так и прочую выгоду за назначение указанных средств конкретного производителя. Также предлагается запретить использовать для назначения лекарств бланки фармкомпаний, содержащие рекламную информацию.

Кроме того, фармацевты при отпуске лекарства по просьбе покупателя будут обязаны предоставить достоверную информацию об имеющихся аналогах. Провизор не будет иметь права скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Напомним также, что сейчас фиксируются проблемы в сфере оптовых поставок лекарств: по данным Антимонопольного комитета, рынок фактически монополизировали две компании, услуги которых лоббируют через давление на малых дистрибьюторов сами производители и импортеры лекарств.

Источник фото: ua.depositphotos.com