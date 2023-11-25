Кабмін пропонує заборонити лікарям та фармацевтам отримувати подарунки та премії від виробників

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді визначити більш чіткий перелік заборонених форм взаємодії медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації з компаніями, які здійснюють виробництво чи продаж лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками.

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Відповідний законопроект, розроблений на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, уряд схвалив на засіданні 24 листопада, повідомили представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук та Міністерство охорони здоров'я. Втім, наразі ще документ не внесено і не опубліковано.

Законопроект спрямований на удосконалення етичних засад, яких необхідно дотримуватись медикам та фармацевтам під час призначення та відпуску ліків, медвиробів і допоміжних засобів реабілітації.

"Виробники, дистриб'ютори лікарських засобів та представники фармацевтичних компаній продовжують налагоджувати зв’язки з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції. Такі зв’язки можуть підкріплюватись роздачею сувенірної та брендованої продукції, подарунками, преміями від представників фармацевтичної промисловості", - пояснюють у МОЗ.

Йдеться про заборону вимагати, просити та одержувати ані кошти, ані іншу вигоду за призначення зазначених засобів конкретного виробника. Також пропонується заборонити використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію.

Окрім того, фармацевти при відпуску ліків на прохання покупця будуть зобов’язані надати достовірну інформацію про наявні аналоги. Провізор не матиме права приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Нагадаємо також, що наразі фіксуються проблеми у сфері оптових поставок ліків: за даними Антимонопольного комітету, ринок фактично монополізували дві компанії, послуги яких лобіюють через тиск на малих дистриб'юторів самі виробники й імпортери ліків.

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