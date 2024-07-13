Кабмин предоставит 3,2 млрд грн Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

Кабинет Министров Украины выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации 3,2 млрд грн на закупку оборудования оборонного назначения.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сообщается, что на заседании Кабмина 12 июля произведено перераспределение расходов в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета.

Соответствующее перераспределение произведено путем уменьшения объема расходов потребления по программе "Обслуживание государственного долга" на 3,2 млрд грн и увеличения объема расходов по программе "Резервный фонд" на 3,2 млрд. грн.

"Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета с целью укрепления обороноспособности государства Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации 3 млрд. 210 млн. гривен на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей его в установленном порядке в сферу управления органов, что осуществляют руководство военными формированиями", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в апреле правительство выделило Госспецсвязи дополнительные 15,5 миллиарда гривен для закупки дронов.

А недавно служба Госспецсвязи представила новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак. Они помогут в выявлении и блокировании разных типов киберугроз, а также в анализе трафика.

Фото: ua.depositphotos.com