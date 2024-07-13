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Кабмин предоставит 3,2 млрд грн Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования
Кабинет Министров Украины выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации 3,2 млрд грн на закупку оборудования оборонного назначения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Сообщается, что на заседании Кабмина 12 июля произведено перераспределение расходов в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета.
Соответствующее перераспределение произведено путем уменьшения объема расходов потребления по программе "Обслуживание государственного долга" на 3,2 млрд грн и увеличения объема расходов по программе "Резервный фонд" на 3,2 млрд. грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета с целью укрепления обороноспособности государства Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации 3 млрд. 210 млн. гривен на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей его в установленном порядке в сферу управления органов, что осуществляют руководство военными формированиями", - говорится в сообщении чиновника.
Напомним, в апреле правительство выделило Госспецсвязи дополнительные 15,5 миллиарда гривен для закупки дронов.
А недавно служба Госспецсвязи представила новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак. Они помогут в выявлении и блокировании разных типов киберугроз, а также в анализе трафика.
Фото: ua.depositphotos.com