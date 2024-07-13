Кабмін надасть 3,2 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю оборонного обладнання

Кабінет міністрів України виділив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 3,2 млрд грн на закупівлю обладнання оборонного призначення.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Повідомляється, що на засіданні Кабміну 12 липня здійснено перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету.

Відповідний перерозподіл здійснено шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою "Обслуговування державного боргу" на 3,2 млрд грн та збільшення обсягу видатків за програмою "Резервний фонд" на 3,2 млрд.

"Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації 3 млрд. 210 млн. гривень на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею його в установленому порядку до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями", - йдеться в повідомленні урядовця.

Нагадаємо, у квітні уряд виділив Держспецзв’язку додаткові 15,5 мільярди гривень для закупівлі дронів.

А нещодавно служба Держспецзв’язку презентувала нові технічні рішення для захисту державних установ від DDoS-атак. Вони допоможуть у виявленні та блокуванні різних типів кіберзагроз, а також в аналізі трафіку.

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