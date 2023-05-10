Китай увеличил экспорт в Россию до рекордного уровня, – Bloomberg

Китайский экспорт в Россию достиг рекорда в апреле 2023 года, увеличившись на 153% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Показатель вырос до 9,6 млрд долларов, что свидетельствует о более тесных экономических отношениях между КНР и Россией.

Общий объем торговли в апреле вышел на второй по величине уровень за всю историю, достигнув около 19 млрд долларов, что немного меньше, чем в марте.

Напомним, в 2022 году объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Россией подскочил на 72% – до 190,3 млрд долларов по сравнению с допандемическим уровнем в 110,9 млрд долларов в 2019 году.

Россия заметно увеличила импорт китайских смартфонов, автомобилей и строительного оборудования. В то же время Пекин увеличил закупки российских энергоносителей, таких как нефть, уголь и природный газ.

Источник фото: ua.depositphotos.com