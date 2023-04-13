Китайский экспорт продемонстрировал неожиданный рост на фоне бума на электромобили

Экспорт Китая неожиданно вырос в марте, что было обусловлено большими поставками электоромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей. После снятия ограничений через COVID Китай также возобновил цепочки поставок запчастей.

Об этом пишет Reuters.

В марте экспорт ускорился на 14,8% по сравнению с прошлогодними данными, прервав пятимесячную серию спада. Прогнозы аналитиков предполагали падение на 7,0%. Снижение импорта составило лишь 1,4%, хотя прогнозы обещали понижение на 5,0%.

Эксперты отмечают рост закупок сельскохозяйственной продукции, особенно соевых бобов, что также имело существенную поддержку импорта.

Эти отчеты внушали оптимизм инвесторам, обеспокоенным состоянием второй экономики мира, но эксперты опасаются, что рост не сможет продержаться долго из-за спада мировой экономики.

Главный экономист Pinpoint Asset Management Живей Чжан заявил, что рост китайского экспорта стал большой неожиданностью для рынка.

При этом в Главном таможенном управлении Китая заявили, что неожиданное повышение экспорта на электромобили, солнечные батареи и литиевые батареи может снизиться, поскольку в дальнейшем условия могут ухудшиться.

В ведомстве подчеркнули, что спрос и геополитические проблемы в мире создают большие проблемы для развития экспорта Китая.

Новый премьер-министр Ли Цян на заседании кабинета министров подчеркнул, что чиновники обязаны «применить все методы» для расширения торговли с другими странами и направить компании к дальнейшему изучению стран с формирующимся рынком, в частности стран Юго-Восточной Азии.

Власти Китая установили целью рост ВВП около 5% на 2023 год, при этом 2022 год стал одним из худших за последние десятилетия при росте ВВП всего на 3%.

Напомним, Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка. Автопроизводители недооценили скорость, с которой жители Поднебесной переходят на электромобили.