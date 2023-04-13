Китайський експорт продемонстрував несподіване зростання на тлі буму на електромобілі

Експорт Китаю несподівано зріс у березні, що було зумовлено великими поставками електоромобілів, літієвих батарей та сонячних панелей. Після зняття обмежень через COVID, Китай також відновив ланцюжки поставок запчастин.

Про це пише Reuters.

У березні експорт прискорився на 14,8%, порівняно з минулорічними даними, перервавши п'ятимісячну серію спаду. Прогнози аналітиків передбачали падіння на 7,0%. Зниження імпорту становило лише 1,4%, хоча прогнози обіцяли зниження на 5,0%.

Експерти відзначають зростання закупівель сільськогосподарської продукції, особливо соєвих бобів, що також мало істотну підтримку імпорту.

Ці звіти вселяли оптимізм інвесторам, які були стурбовані станом другої економіки світу, але експерти побоюються, що зростання не зможе протриматися довго через спад світової економіки.

Головний економіст Pinpoint Asset Management Живей Чжан заявив, що зростання китайського експорту стало великою несподіванкою для ринку.

При цьому в Головному митному управлінні Китаю заявили, що несподіване підвищення експорту на електромобілі, сонячні батареї та літієві батареї може знизитись, оскільки надалі умови можуть погіршитися.

У відомстві підкреслили, що млявий попит та геополітичні проблеми у світі створюють великі проблеми для розвитку експорту Китаю.

Новий прем'єр-міністр Лі Цян на засіданні кабінету міністрів підкреслив, що чиновники зобов'язані «застосувати всі методи» для розширення торгівлі з іншими країнами і направити компанії до подальшого вивчення країн із ринком, що формується, зокрема країн Південно-Східної Азії.

Влада Китаю встановила цілі зростання ВВП близько 5% на 2023 рік, при цьому 2022 став одним з найгірших за останні десятиліття при зростанні ВВП всього на 3%.

Нагадаємо, Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку. Автовиробники недооцінили швидкість, з якою жителі Піднебесної переходять на електромобілі.