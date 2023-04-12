Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю через світову ізоляцію

Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю, оскільки її ізоляція від Заходу поглиблюється після вторгнення в Україну, заявив у вівторок директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Росія стає все більш і більш залежною від Китаю і, в деяких аспектах, ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини", — сказав Бернс.

На його думку, президент РФ Володимир Путін своєю політикою веде країну саме до цього.

Як заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, Пекін хоче всидіти на двох стільцях одночасно. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами.

Група БРІКС+ на чолі з Китаєм кидає виклик об’єднанню G7 та її лідеру - США. Ба більше, Пекін, який російськими руками прагне послабити Захід та знищити ліберальний світопорядок, намагається втримати агресора від економічного краху. Для КНР нинішня глобальна криза є можливістю.

Для Пекіна РФ виступає державою-клієнтом, що за рахунок власних втрат доруйновує міжнародну архітектуру, розчищаючи простір для встановлення нової світової конструкції, більш вигідної Китаю. Для китайської влади Росія – ситуативний союзник, а не рівнозначний партнер.

Бернс також заявив, що російський президент вважає, що може перемолоти Україну і Захід й "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні.