Россия рискует стать "экономической колонией" Китая из-за мировой изоляции

Россия рискует стать "экономической колонией" Китая, поскольку ее изоляция от Запада усугубляется после вторжения в Украину, заявил во вторник директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Россия становится все более и более зависимой от Китая и, в некоторых аспектах, рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья", - сказал Бернс.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин своей политикой ведет страну к этому.

Как заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, Пекин хочет усидеть на двух стульях одновременно. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и в то же время он продолжает поддерживать Россию разными способами.

Сообщается, что группа БРИКС+ во главе с Китаем бросает вызов объединению G7 и его лидеру – США. Более того, Пекин, который российскими руками стремится ослабить Запад и уничтожить либеральный миропорядок, пытается удержать агрессора от экономического краха. Для КНР нынешний глобальный кризис есть возможность.

Для Пекина РФ выступает государством-клиентом, за счет собственных потерь разрушающего международную архитектуру, расчищая пространство для установления новой мировой конструкции, более выгодной Китаю. Для китайских властей Россия – ситуативный союзник, а не равнозначный партнер.

Бернс также заявил, что российский президент считает, что может перемолоть Украину и Запад и "несерьезно относится к переговорам" по поводу войны в Украине.