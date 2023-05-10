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Китай збільшив експорт у Росію до рекордного рівня, – Bloomberg
Китайський експорт до Росії досяг рекорду в квітні 2023 року, збільшившись на 153% порівняно з роком раніше. Про це повідомляє Bloomberg.
Показник зріс до 9,6 млрд доларів, що свідчить про дедалі тісніші економічні відносини між КНР та Росією.
Загальний обсяг торгівлі у квітні вийшов на другий за величиною рівень за всю історію, досягши близько 19 млрд доларів, що трохи менше, ніж у березні.
Нагадаємо, у 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Китаєм і Росією підскочив на 72% – до 190,3 млрд доларів порівняно з допандемічним рівнем у 110,9 млрд доларів у 2019 році.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Росія помітно збільшила імпорт китайських смартфонів, автомобілів і будівельного обладнання. Натомість Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв, таких як нафта, вугілля та природний газ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com